Calciomercato Cagliari | torna Han e si continua a lavorare in uscita | sfuma Cofie

Calciomercato Cagliari - torna Han e si continua a lavorare in uscita : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è reduce dal pareggio in campionato contro il Crotone, fiducia per il proseguo del campionato. Ultimissime ore di Calciomercato, definito il ritorno di Han che torna subito in Sardegna. Accordo raggiunto con il Perugia, trattativa slegata da un possibile trasferimento alla Juventus, il Cagliari ha deciso di riportare alla base il calciatore con sei mesi d’anticipo. Si continua a lavorare anche in ...

Calciomercato Cagliari - interesse per Parigini del Benevento : possibile affondo in caso di addio di Farias : Calciomercato Cagliari – Mancano circa 6 ore alla fine di questa sessione invernale del Calciomercato. In casa Cagliari continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Diego Farias. L’ennesimo “no” del Sassuolo al Napoli per la cessione di Politano potrebbe portare il club partenopeo a tentare l’assalto decisivo per l’attaccante brasiliano dei sardi. Nel caso in cui Farias dovesse lasciare i ...

Calciomercato Juventus - mancato accordo con il Cagliari per Han : MILANO - L'accordo non c'è, almeno per ora. Il Cagliari ha rifiutato la proposta per l'attaccante nordcoreano Han Kwang-Son, attualmente in prestito dai sardi al Perugia. La società del club Giulini ...

Calciomercato Napoli - salta Politano? Si bussa in casa Cagliari per Farias : 1/14 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Calciomercato Genoa - colpo di scena in difesa : salta Polenta - si chiude per El Yamiq - Cofie verso Cagliari : Calciomercato Genoa – Ultime ore di Calciomercato, domani il gong alle trattative. Continua a muoversi il Genoa, nelle ultime ore importanti aggiornamenti e colpi di scena per la difesa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ niente ritorno al Genoa per il difensore Diego Polenta. Il motivo? Il club rossoblu nel pomeriggio è riuscito a sbloccare nuovamente la trattativa legata a El Yamiq, fumata bianca ormai imminente. In ...

Calciomercato Cagliari - ultime ore caldissime : il ritorno e gli innesti per difesa e centrocampo : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è reduce dal pareggio nello scontro salvezza contro il Crotone, partita che ha portato più di qualche discussione per alcune scelte arbitrali, nella prossima gara altro importante match contro la Spal. Nel frattempo ultime ore di Calciomercato, previste diverse operazioni in casa Cagliari. Entro le prossime ore tornerà in Sardagna Han dal Perugia mentre per il centrocampo Sanchez della Fiorentina è in ...

Calciomercato Cagliari - passi avanti per Rigoni : la situazione : Calciomercato Cagliari – Luca Rigoni, centrocampista del Genoa da non confondere con il collega del Chievo Verona, sembra essere sempre più vicino all’accordo con il Cagliari. Il Genoa d’altra parte, negli ultimi giorni di mercato ha riportato a casa Hiljemark e si appresta a concludere un altro colpo in entrata, probabilmente si tratterà di Acquah. I due innesti potranno dunque liberare la cessione di Rigoni che si accaserà in ...

Calciomercato - Rigoni in uscita dal Genoa : Verona e Cagliari pronte a sfidarsi : Gli ultimi giorni di Calciomercato potrebbero regalarci ancora dei movimenti interessanti. Tra i giocatori che sono in odore di cambiare maglia figura Luca Rigoni del Genoa. Il centrocampista dopo un’ottima passata stagione fatica a trovare spazio quest’anno nello scacchiere rossoblù e per questo potrebbe lasciare il ‘Grifone’ entro il 31 gennaio. Verona e Cagliari sono le squadre che hanno mostrato maggior interesse per ...

Calciomercato Cagliari - Van der Wiel verso il Toronto : mini-tesoretto per i rossoblù : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è atteso dall’importante scontro salvezza con il Crotone. I sardi reduci dal doppio ko con Milan e Juventus proveranno a riscattarsi per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. Nel frattempo i rossoblù si apprestano a salutare Gregory Van der Wiel, arrivato in estate tra l’entusiasmo generale. L’olandese ha reso al di sotto le aspettative ed è quindi pronto a lasciare la ...

Calciomercato Juventus - incontro con il Cagliari : si cerca l'accordo per Han : Un profilo che piace e che ormai da diverse settimane è diventato un vero obiettivo di mercato. La Juventus prova l'assalto decisivo per aggiudicarsi la corsa ad Han Kwang-Song, talento nordcoreano ...

Calciomercato Cagliari - Lykogiannis : "Non vedo l'ora di iniziare" : Cagliari - La storia rossoblù parla ancora greco. Katergiannakis, Oikonomou, Tachtsidis. E ora Charalampos Lykogiannis , classe 1993, esterno sinistro appena arrivato dallo Sturm Graz, una delle big ...