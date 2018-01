Calciomercato | botti finali di Genoa | Torino e Bologna | sorprese di Fiorentina e Roma | i

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 31 gennaio in DIRETTA : è l’ultima giornata! Napoli - Inter e Roma preparano i botti finali! : Le trattative di ieri, martedì 30 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Calciomercato invernale. Alle 23 scatterà il gong che sancirà la fine della sessione invernale. Sarà una giornata Interessantissima, dunque, con le squadre che tenteranno di chiudere le trattative in corso e piazzare gli ultimi colpi. Noi seguiremo tutto, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Ci si ...

Calciomercato - ecco gli ultimi botti : colpi di Bologna - Torino - Napoli - cambiano Genoa e Verona [FOTO] : 1/21 ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 24 gennaio in DIRETTA : botti in arrivo e grandi colpi all’orizzonte : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 24 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, martedì 23 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato Serie B - ecco i botti : Foggia e Parma clamorose - Ternana scatenata - mosse di Avellino - Palermo e Brescia [FOTO] : 1/23 ...

Calciomercato Serie A - ecco i botti : scatto in attacco per Bologna - Atalanta e Napoli - novità per Genoa e Toro - mosse salvezza per Verona e Benevento : 1/21 ...

Calciomercato Inter - ecco i botti : tre colpacci per Spalletti - il tecnico adesso pensa al 4-3-3 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...