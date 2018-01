Calciomercato Bologna | doppia trattativa per la difesa | c’è chi va e chi viene

Calciomercato Live/ Trattative in diretta : Orsolini al Bologna - Falcinelli alla Fiorentina - Ounas per Politano : Ultimo giorno della finestra di Calciomercato di gennaio: tutti gli aggiornamenti Live sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:29:00 GMT)

Calciomercato Bologna - movimento in prospettiva : ecco Younes Boufous : Calciomercato Bologna – Il Bologna è reduce dalla sconfitta sul campo del Napoli ma a tenere banco nelle ultime ore è stato il mercato. Nella giornata di ieri è stato piazzato il colpo Orsolini, un innesto importante per Donadoni. Nelle ultime ore movimento a sorpresa, colpo in prospettiva: si tratta di Younes Boufous, centrocampista offensivo classe ’99. Trattativa definita nelle ultime ore, il calciatore era svincolato e quindi ...

Calciomercato Torino - manca l'accordo con il Bologna per Donsah

Calciomercato Bologna - fatta per Orsolini. Si attende l'annuncio : Bologna - Si attende a ore l'annuncio ufficiale del Bologna per l'acquisto di Riccardo Orsolini . Dopo i sei mesi trascorsi con l'Atalanta, l'esterno d'attacco mancino farà le visite mediche e poi ...

Calciomercato Verona - contatti con il Bologna : occhi su Krafth : Calciomercato Verona – Ultimi giorni di Calciomercato in casa Verona, si prova a chiudere per qualche innesto per il tecnico Pecchia. La squadra ha ritrovato grande fiducia dopo il successo in trasferta contro la Fiorentina ed adesso prova a svoltare anche sul mercato. Nelle ultime ore trattativa con il Bologna, nel mirino è finito Krafth, terzino che può dare una grande mano al tecnico Pecchia. Il club rossoblu è pronto a lasciare partire ...

Calciomercato Bologna - non è finita : tutte le operazioni degli ultimi giorni della sessione invernale : Calciomercato Bologna – Il Bologna ha vissuto una sessione invernale di Calciomercato molto particolare, animata specialmente dal ben noto caso legato a Verdi, vicinissimo ad approdare al Napoli prima del gran rifiuto. Adesso però il rush finale della sessione, potrebbe riservare novità importanti per ciò che concerne il club del presidente Saputo. In entrata si appresta a firmare Paz, in arrivo dal Montreal Impact ed a fargli posto in ...

Calciomercato Bologna - deciso il futuro di Nehuen Paz : le ultime : Calciomercato Bologna – Il Bologna è pronto per la gara del campionato di Serie A, partita difficilissima per la squadra di Donadoni che dovrà vedersela con il Napoli, sarà una giornata particolare per Verdi dopo aver rifiutato il trasferimento in azzurro. Nel frattempo la dirigenza continua a pensare a questi ultimi giorni di mercato, deciso il futuro di Nehuen Paz che andrà al Montreal. Sembrava ormai fatta per il trasferimento al Lanus, ...

Ultimi giorni di Calciomercato, trattative caldissime. L'Inter è una delle squadre che si sta muovendo maggiormente in questa sessione di Calciomercato molto sterile. Il dirigente nerazzurro Sabatini ha messo a segno i colpi Lisandro Lopez e Rafinha, ma è ancora ben lontano dall'aver completato la sua missione invernale. Ancora un colpo in canna per l'Inter, forse anche due. Di certo si cerca un uomo che possa agire sulla trequarti, con Pastore