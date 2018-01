Calciomercato Benevento | preso Tosca dal Betis

Calciomercato Benevento - due ufficialità : un acquisto e una cessione : Calciomercato Benevento – Il Benevento ha emesso un due comunicato sul proprio sito per ufficializzare l’acquisto del difensore Alin Tosca e la cessione di Di Chiara al Carpi. Ecco le due note intregrali: TOSCA – “Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con il Real Betis Balompié per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 del calciatore Alin-Dorinel Tosca. Il difensore Alin-Dorinel ...

Calciomercato Sampdoria - Belec in prestito dal Benevento : GENOVA - La Sampdoria ha annunciato l'arrivo del portiere Vid Belec , a titolo temporano con diritto di opzione dal Benevento . Questo il comunicato della Sampdoria: "L'U.C. Sampdoria comunica di aver ...

Calciomercato Sampdoria - Puggioni passa al Benevento : GENOVA - Il portiere Christian Puggioni lascia la Sampdoria dopo due stagioni e mezza e passa al Benevento a titolo definitivo. In blucerchiato arriva in prestito dai campani il portiere sloveno Vid ...

Calciomercato Benevento - fatta per lo scambio Puggioni-Belec! : Calciomercato Benevento – La fine della sessione invernale del Calciomercato si avvicina. Ancora poche ore è la famosa porta dell’Hotel Melià chiuderà i battenti. Il Benevento è riuscito a chiudere il colpo per la porta: tutto fatto per l’arrivo di Puggioni dalla Sampdoria. Percorso inverso invece per Belec che andrà a fare il vice di Viviano nel club blucerchiato. Salvo sorprese il mercato in entrata dei ‘Sanniti’ ...

Calciomercato Cagliari - interesse per Parigini del Benevento : possibile affondo in caso di addio di Farias : Calciomercato Cagliari – Mancano circa 6 ore alla fine di questa sessione invernale del Calciomercato. In casa Cagliari continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Diego Farias. L’ennesimo “no” del Sassuolo al Napoli per la cessione di Politano potrebbe portare il club partenopeo a tentare l’assalto decisivo per l’attaccante brasiliano dei sardi. Nel caso in cui Farias dovesse lasciare i ...

Calciomercato Benevento - ufficiale : Melara saluta : Benevento - Fabrizio Melara saluta il Benevento dopo la scalata fino alla massima serie. Il centrocampista è passato ufficialmente alla Juve Stabia , club di Serie C. Melara ha un curriculum pesante: ...

Calciomercato Benevento - ceduto Melara alla Juve Stabia : Benevento - Fabrizio Melara cambia squadra ma non regione. Il centrocampista saluta il Benevento e passa ufficialmente alla Juve Stabia , club di Serie C. Melara ha un curriculum pesante: in totale ha ...

Calciomercato Benevento - importante tentativo per Bocchetti : la situazione : Calciomercato Benevento – Il Benevento non si ferma ed è alla ricerca di altri innesti in questa ultime ore di Calciomercato, la squadra di De Zerbi crede ancora all’obiettivo salvezze nonostante l’ultimo posto ed il distacco dalle dirette concorrente. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sul taccuino è finito Salvatore Bocchetti, centrale classe 1986 attualmente in forza allo Spartak Mosca. Si sta lavorando ...

Calciomercato Benevento - definito l’arrivo di Tosca dal Betis : Calciomercato Benevento, definito l’arrivo di Tosca dal Betis – Il Benevento si continua a muovere sul mercato, ultime ore che si preannunciano calde. La squadra di De Zerbi crede ancora alla salvezza, serve però conquistare punti già dalle prossime giornate per alimentare le speranze. Nel frattempo è fatta per Tosca del Betis, prestito oneroso con diritto di riscatto. La trattativa è stata definitiva nelle ultime ore. L'articolo ...

Calciomercato Benevento : nuovo nome per la difesa - scambio di portieri con il Sassuolo se salta Puggioni : Calciomercato Benevento – Manca sempre meno alla fine della sessione invernale del Calciomercato. Il Benevento è alla ricerca di nuovi rinforzi last minute per continuare a credere in una miracolosa salvezza. Il club campano, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sta pensando ad una doppia trattativa: la prima riguarda il difensore classe 1992 Alin Tosca del Betis Siviglia, la seconda invece è subordinata al mancato arrivo ...

Calciomercato - il Benevento incassa il no secco di Skorupski : Benevento - Il Benevento prova il difensore bulgaro Nikolay Bodurov . Intanto, c'è da registrare il no di Lukasz Skorupski al club campano che cerca un portiere. Brignoli, infatti, va in scadenza di ...

Calciomercato Benevento - il punto a 48 ore dal gong : due nomi per centrocampo e porta - uno per la difesa : Calciomercato Benevento – Mancano circa 48 ore alla chiusura della sessione invernale di Calciomercato. Il Benevento è intenzionato a mettere a segno ancora qualche colpo per continuare a credere nella salvezza, un traguardo che si fa sempre più difficile con il passare delle giornate ma i ‘Sanniti’ non vogliono arrendersi. La ‘Gazzetta dello Sport’ ha fatto un punto sul mercato dei campani. Si lavora per regalare ...