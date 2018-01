Calciomercato Arsenal | Ufficiale l’arrivo di Aubameyang

Calciomercato - Aubameyang a un passo dall'Arsenal : LONDRA (INGHILTERRA) - Pierre-Emerick Aubameyang sta per diventare un nuovo giocatore dell' Arsenal . In Germania e in Inghilterra danno ormai l'affare in dirittura d'arrivo, con le due società che ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? L’Inter spera in Pastore - il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato - Arsenal : no del Borussia Dortmund per Aubameyang : Secondo 'Sky Sport UK', il Borussia Dortmund ha rifiutato un'offerta di più di 50 milioni di sterline (circa 57 milioni di euro) fatta pervenire dall' Arsenal per Pierre-Emerick Aubameyang . L'attaccante gabonese ...

Calciomercato Arsenal - Wenger : ”Al momento non siamo vicini a chiudere con Aubameyang” : Arséne Wenger, nella conferenza stampa della vigilia di Arsenal-Chelsea, si dilunga in particolar modo su una domanda che riguarda la trattativa per Aubameyang. Si aspettava la domanda Arséne Wenger sulla trattativa per portare all’Emirates Pierre-Emerick Aubameyang dal Borussia Dortmund. L’allenatore dei Gunners ha risposto: ”Fiducioso del suo arrivo? Non so, al momento non siamo vicini a chiudere nessuna trattativa nè ...

Sanchez al Manchester United/ Calciomercato news : maglia numero 7 - Mkhitaryan va all'Arsenal : Sanchez al Manchester United è un affare di Calciomercato ufficiale: il cileno vestirà la maglia numero 7. L'Arsenal riceve Henrik Mkhitaryan in un importante scambio in Premier League(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 10:53:00 GMT)

Calciomercato Premier League : Sanchez al Manchester United - Mkhitaryan passa all’Arsenal : Secondo la BBC i due club avrebbero trovato l’accordo sulla base di uno scambio alla pari. Henrikh Mkhitaryan, centrocampista del Manchester United ha accettato il trasferimento all’Arsenal, con Alexis Sanchez che andrà nella direzione opposta ai Red Devils. Secondo la BBC, i due club avrebbero trovato l’accordo sulla base di uno scambio alla pari. L’attaccante cileno classe ’88, ex Udinese e Barcellona, era a ...

Calciomercato - Arsenal; Wenger : ”Sanchez andrà via solo se Mkhitaryan verrà qui” : L’allenatore dei Gunners, Arséne Wenger, dopo il 4-1 rifilato al Crystal Place svela un’importante trattativa di mercato. Confessioni di mercato da parte del manager dell’Arsenal Arséne Wenger. Dopo la vittoria contro il Crystal Palace ha parlato di mercato confermando alcune indiscrezioni sui nomi circolati negli ultimi giorni: “Gennaio è stato difficile per noi, destabilizzante, abbiamo avuto grandi giocatori ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 19 gennaio in DIRETTA : Emerson Palmieri vicino al Chelsea - che vuole anche Dzeko - ultimatum Inter per Rafinha - Arsenal vicino ad Aubameyang : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio. Previsti nuovi contatti sull’asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L’agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin ...

Calciomercato Juventus - maxi scambio con l'Arsenal a gennaio? Video : Sono giorni molto caldi per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus; il club bianconero, infatti, sta per chiudere per Emre Can, forte centrocampista tedesco del Liverpool che piace moltissimo al tecnico Massimiliano Allegri. Il giocatore dovrebbe però diventare bianconero solo al termine della stagione, dal momento che il Liverpool non intende privarsi di lui a gennaio. Intanto, arrivano importanti indiscrezioni anche per quanto ...

OZIL ALLA JUVENTUS? / Calciomercato news - Wenger : spero che resti all'Arsenal : OZIL ALLA JUVENTUS? Calciomercato news: in Inghilterra le voci sono contrastanti, infatti c'è chi parla della voglia di volare in bianconero e invece chi sottolinea sia pronto a rinnovare.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 22:07:00 GMT)

OZIL ALLA JUVENTUS? / Calciomercato news : il trequartista dell'Arsenal tentato dai bianconeri : OZIL ALLA JUVENTUS? Calciomercato news: in Inghilterra le voci sono contrastanti, infatti c'è chi parla della voglia di volare in bianconero e invece chi sottolinea sia pronto a rinnovare.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:57:00 GMT)

Calciomercato Arsenal; Wenger : ”Sanchez? La sua situazione non definita e per questo l’ho lasciato a casa” : Sanchez è ad un passo dall’addio dai Gunners. Wenger spiega i motivi della sua mancata convocazione per la trasferta di Bournemouth. Arséne Wenger, per la trasferta di oggi contro il Bouremouth ha deciso di non convocare Alexis Sanchez. I motivi, secondo quanto riporta Sky Sport, è che l’attaccante cileno sia vicino ad un trasferimento al Manchester United, che negli ultimi giorni avrebbe superato la concorrenza del City di ...