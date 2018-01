Calciomercato 2018 gennaio | il Napoli insiste per Politano

Calciomercato gennaio 2018 - Dzeko resta. Ultime mosse di Napoli e Inter : Milano, 29 gennaio 2018 - Il tempo scorre e la sessione del Calciomercato di gennaio sta per chiudersi. Dopo un lungo tira e molla fallisce la trattativa tra Roma e Chelsea per Edin Dzeko . L'...

Calciomercato gennaio 2018 - Dortmund su Zapata : Londra, 29 gennaio 2018 - Pierre-Emerick Aubameyang si appresta a diventare un nuovo attaccante dell' Arsenal , prendendo così il posto di Alexis Sanchez , passato da pochi giorni al Manchester United ...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Inter - ultimo assalto : Milano, 28 gennaio 2018 - Il Calciomercato di gennaio 2018 si avvia alla conclusione e le compagini di Serie A cercano di concludere le ultime trattative. Il Napoli , dopo la vittoria per 3-1 sul ...

Calciomercato 2018 gennaio - tutte le trattative. Spiraglio per l'Inter : Milano, 26 gennaio 2018 - l'Inter non vuole darsi per vinta. Non sono tante le chances di arrivare a Javier Pastore , ma con le partenze di Gabriel Barbosa e Joao Mario nelle casse nerazzurre è ...

Calciomercato 2018 - l'Inter sogna Pastore : Milano, 25 gennaio 2018 - Il Calciomercato di A è ormai entrato nel vivo. L' Inter , archiviate le cessioni di Joao Mario al West Ham e Gabigol , in prestito oneroso, al Santos , sogna Javier Pastore .

Calciomercato 2018 gennaio - Roma quasi in fondo. Juve e Inter - progetti per l'estate : Milano, 22 gennaio 2018 - Il Calciomercato di gennaio entra sempre di più nel vivo. Edin Dzeko è pronto a lasciare la Roma e si avvicina a grandi passi verso il Chelsea di Antonio Conte : la società ...

Calciomercato Premier League - Affari e Trattative 20-01-2018 : Calciomercato Premier League Sabato 20 Gennaio 2018: gli Affari e le Trattative della sessione invernale nella nostra raffica notturna. Henrikh Mkhitaryan (28) si sottoporrà alle visite mediche per l’Arsenal entro le prossime 48 ore. Lo rivela Sky Sports News. L’affare rientra nell’accordo che porterà Alexis Sanchez al Manchester United. Obiettivo attaccante per il Rennes. Nel mirino del club transalpino, tra i tanti nomi ...

Calciomercato 2018 gennaio - i nomi caldi. Stesso obiettivo per Inter e Roma : Milano, 20 gennaio 2018 - Il campionato è pronto a ripartire dopo le due settimane di sosta, ma le compagini di Serie A sono concentrate pure sul Calciomercato . L' Inter, archiviato l'affare Rafinha ...

Calciomercato Premier League - Affari e Trattative 19-01-2018 : Calciomercato Premier League 19 Gennaio 2018: gli Affari e le Trattative della sessione invernale. Il Brighton & Hove Albion ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Jurgen Locadia (24) dal PSV Eindhoven. L’olandese ha firmato un contratto fino al 2022. Per il Brighton si tratta dell’acquisto più costoso della sua storia: secondo Sky Sports News il giocatore è costato 14 milioni di ...

Calciomercato 2018 gennaio - Rafinha è dell'Inter. Chelsea piomba su Dzeko : Milano, 19 gennaio 2018 - Non dorme mai il Calciomercato di Serie A . L' Inter , finalmente, mette la parola fine alla trattativa per Rafinha . Il brasiliano arriva in nerazzurro in prestito con ...

Calciomercato 2018 gennaio - tutte le trattative. Ore decisive per Napoli e Inter : Milano, 19 gennaio 2018 - E' un Calciomercato che sembra pronto a decollare ma ancora stenta, quello della Serie A . Si parla tanto, si acquista poco, in attesa che l'avvicinarsi della scadenza della ...

Calciomercato 2018 gennaio - le trattative. L'Inter si muove sempre per Rafinha : Il calciatore brasiliano, però, dovrebbe comunque restare al Real Sport Clube, squadra della Serie B portoghese. Movimento in uscita per il Benevento . I sanniti, infatti, cedono il centrocampista ...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Inter accelera - Napoli a caccia : I sanniti, altresì, prendono dal Sassuolo Christian Cannavaro , figlio del del campione del mondo Fabio . Al contrario, Amato Ciciretti è sempre più lontano dal Sannio: sul numero 10 ci sono Parma e ...

Calciomercato gennaio 2018 : le trattative. Napoli e Inter su Deulofeu : Milano, 17 gennaio 2018 - Giornata di Calciomercato movimentata per le compagini di Serie A . Il Napoli incassa il no di Simone V erdi e studia le alternative. Sul taccuino di Giuntoli , adesso, ci ...