Calcio | Coppa Italia 2018 | Milan-Lazio 0-0 | termina a reti a bianche a San Siro Si

Calcio - Coppa Italia 2018 : Atalanta-Juventus 0-1 - Higuain decide la semifinale d’andata. Buffon para il rigore a Gomez : La Juventus ha sconfitto l’Atalanta per 1-0 nella semifinale d’andata della Coppa Italia 2018 di Calcio. I bianconeri si sono imposti in maniera autoritaria a Bergamo e hanno conquistato un vantaggio importante in vista del match di ritorno che si giocherà tra un mese all’Allianz Stadium di Torino: i Campioni d’Italia sono sempre più vicini alla quarta Finale consecutiva (vinte le tre precedenti). Gli uomini di Max ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Milan-Lazio vale la rivincita di domenica. I trequartisti la chiave della sfida : È tutto pronto per la seconda sfida valida per le semifinali di Coppa Italia: domani sera, ore 20.45, si affrontano al Giuseppe Meazza in San Siro Milan e Lazio, due squadre giunte fino al penultimo atto della competizione dopo aver eliminato rispettivamente Inter, nel derby, e Fiorentina. Si tratterà di una rivincita della gara di domenica sera, quando i rossoneri si imposero per 2-1 con le reti di Cutrone (di gomito) e Bonaventura, rendendo ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : l’Atalanta cerca il colpaccio contro una Juventus che vuole il quarto titolo di fila : È tutto pronto per la prima sfida valida per le semifinali di Coppa Italia: domani sera, ore 20.45, si affrontano all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo Atalanta e Juventus, due squadre giunte fino al penultimo atto dopo un cammino impeccabile in cui hanno eliminato avversari di alto livello, specialmente i nerazzurri. L’Atalanta vuole continuare a stupire: gli uomini di Gasperini, ormai non più una sorpresa del campionato di ...

Il Vicenza Calcio è fallito. Dallo Scudetto sfiorato alla Coppa Italia - la storia del club biancorosso : Il Vicenza calcio, altra società nobile del calcio Italiano, è fallita. Nella giornata di ieri il Tribunale ha dichiarato il fallimento ed ha deciso di disporre l'esercizio provvisorio: "Da oggi l’attività della società Vicenza proseguirà e il curatore avrà il potere di portare avanti la società, con l'obiettivo tutelare i creditori in primi giocatori". Come curatore è stato nominato Nerio De Bortoli, ad ...

Avezzano celebra la squadra femminile di Calcio a 5. L'Orione premiato per la vittoria della coppa Italia regionale : Avezzano. E' fissata per questo venerdì, a partire dalle 12.00 presso la sala consiliare del Comune di Avezzano, la conferenza stampa in cui l'assessore allo sport, Kathia Alfonsi, presenterà alla stampa la squadra femminile Orione Avezzano di calcio a cinque. Le atlete, in totale una quindicina, fanno parte della squadra formata ormai 19 anni fa, che oggi ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2017-2018 : Came Dosson - che tonfo! Sconfitta 10-0 a Merano - ok Acqua&Sapone e Luparense : La Came Dosson è la vittima più illustre dei sedicesimi di finale della Coppa delle Divisione 2017-2018. Un tonfo clamoroso quello dei veneti, che hanno affrontato il Bubi Alperia Merano con una formazione ampiamente rimaneggiata, incassando un clamoroso 10-0 e abbandonando anzitempo la competizione. Per la compagine trentina, che milita in Serie A2, si tratta di uno scalpo di prestigio, dato che la Came è attualmente seconda nella massima serie ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. PROGRAMMA SEMIFINALE Coppa Italia 2017-2018 Semifinali d'...

Calcio - Coppa Italia 2018 – Quando ci sono le semifinali? Data - programma - orari e tv : Come è ormai noto, si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2018 di Calcio. Siamo giunti alle due semifinali che si disputeranno con match di anData e ritorno: Milan-Lazio e Juventus-Atalanta. Si preannunciano delle sfide altamente spettacolari e intense, le quattro squadre si daranno battaglia per raggiungere la Finale di Roma. Da una parte lo scontro tra rossoneri e biancocelesti. Gli uomini di Gattuso sono riusciti a vincere il derby al ...

Calcio - Coppa Golfo 2018 : l’Oman vince ma crolla una tribuna! Tragedia sfiorata : 11 feriti : L’Oman ha vinto la Coppa delle Nazioni del Golfo 2018. La finale della competizione contro gli Emirati Arabi Uniti di Alberto Zaccheroni si è conclusa per 5-4 dopo i calci di rigore. Il risultato sportivo, però, passa in secondo piano perché allo stadio Sheikh Jaber al-Ahmad Stadium di Kuwait City si è sfiorata la Tragedia. Una tribuna ha ceduto ed è crollata, coinvolgendo 11 tifosi. Attimi di spavento e terrore tra i presenti ma gli ...

Calcio - il Torino esonera Sinisa Mihajlovic! Fatale la sconfitta nel derby di Coppa Italia : Al termine del derby di Coppa Italia tra Juventus e Torino, vinto dai bianconeri per 2-0 grazie alle reti di Douglas Costa e Mandzukic, la società granata avrebbe deciso, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, di esonerare il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic. La decisione del presidente Urbano Cairo, comunicata al diretto interessato in maniera telefonica dal ds Petrachi, sarebbe stata presa in seguito agli ultimi, piuttosto deludenti ...

Pagelle Juventus-Torino 2-0 - Coppa Italia 2018 : Douglas Costa e Pjanic dipingono Calcio - il Torino non risulta mai pericoloso : La Juventus regola il Torino per 2-0 e approda senza troppi patemi alle semifinali di Tim Cup 2017/18. Un gol per tempo per i bianconeri che aprono le marcature con un pregevole sinistro al volo di Douglas Costa (migliore in campo) e chiudono i conti con Mario Mandzukic. Nel Torino male Berenguer e Iago Falque, si salvano solo Niang e Milinkovic-Savic JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny 6 – Per larghi tratti del match risulta inoperoso. Sbroglia ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Napoli-Atalanta 1-2 - orobici in semifinale. Castagne e Gomez affossano i partenopei : Sorpresa grande allo stadio San Paolo nei quarti di finale di Coppa Italia 2017-2018. Il Napoli, capolista in Serie A, esce sconfitto dalla sfida contro l’Atalanta 2-1, dovendo incassare un’altra eliminazione dopo quella in Champions League. Grande prestazione degli uomini di Giampiero Gasperini impostosi 2-1 grazie alle reti di Castagne al 50′ e Gomez all’ 81′. A nulla è servita la marcatura di Mertens all’ ...

Calcio - Finale Coppa Italia 2018 : quando si gioca? La data ed il programma completo : Si è in parte definito il quadro delle semifinaliste della Coppa Italia 2017-2018 di Calcio. Lazio e Milan sono le squadre che hanno staccato il biglietto per questo turno imponendosi per 1-0 rispettivamente contro la Fiorentina e l’Inter (nei tempi supplementari). Di particolare importanza la vittoria dei rossoneri nel derby grazie alla realizzazione del giovane Patrick Cutrone che ha posto termine ad una sequenza negativa di risultati ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Cutrone fa risorgere il Milan! Inter k.o. ai supplementari : rossoneri in semifinale : Doveva essere la finale dei Mondiali secondo Gennaro Gattuso. Il Milan ha battuto l’Inter per 1-0 volando alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. Non sarà stato il Mondiale, ma per i rossoneri, per il momento, può andar bene lo stesso. Ci sono voluti 120′ per stabilire la vincitrice di un Derby non esaltante dal punto di vista tecnico, riflettendo perfettamente il momento delle due squadre, ma che comunque non ha ...