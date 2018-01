Calcio a 5 | Europei 2018 | Spagna-Francia 4-4 | pirotecnico pareggio in rimonta per i

Lubiana - Europei di Calcio a 5 : la Ginnastica in panchina con Menichelli! : Il mondo della Ginnastica dunque, alla vigilia dell'esordio ai Campionati Europei, non può che fare il tifo per Menichelli e i suoi ragazzi. Gamba!

Calcio a 5 - Europei 2018 : le parole di Roberto Menichelli alla vigilia dell’esordio. Il CT predica calma : L’Italia del futsal si appresta ad esordire agli Europei in corso a Lubiana, in Slovenia, dove domani affronterà la Serbia. Nel Girone A, nel quale sono inseriti gli azzurri, i padroni di casa e, proprio la Serbia, hanno impattato all’esordio sul 2-2. In caso di vittoria, l’Italia avanzerà già ai quarti di finale. Il CT della nostra selezione nazionale, Roberto Menichelli però predica calma, sapendo che la sfida non sarà delle ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : risultati e classifiche della fase a gironi. Il calendario e gli orari : Gli Europei 2018 di Calcio a 5 vanno in scena a Lubiana, in Slovenia, tra martedì 30 gennaio e sabato 10 febbraio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente si contenderanno il titolo europeo nell’Arena Stozice, dandosi battaglia in due settimane ricche di spettacolo ed emozioni. Ecco il calendario completo, i risultati e le classifiche della fase a gironi e gli abbinamenti della fase finale: GRUPPO A Martedì 30 gennaio, ore 18.00: ...

Calcio a 5 - Europei 2018. Portogallo-Romania 4-1 : Ricardinho spedisce in orbita i lusitani! Un gol e due assist per spiccare il volo : Il Portogallo domina, si rilassa e poi chiude la pratica, portando a casa la vittoria nel primo match del gruppo C degli Europei 2018 di Calcio a 5. I lusitani incamerano 3 punti fondamentali per archiviare la pratica del passaggio del turno contro una Romania mai doma e capace di mettere in difficoltà nella ripresa la corazzata lusitana, sfiorando una clamorosa rimonta dopo un primo tempo a senso unico e capitolando soltanto nelle battute ...

Calcio a 5 : Europei - azzurri all'esordio : ANSA, - ROMA, 31 GEN - Esordi per gli azzurri del Futsal che a Lubiana iniziano domani il loro cammino contro la Serbia. Il tecnico Roberto Menichelli guarda agli impegni che coinvolgono sul campo ...

Calcio a 5 - Europei l avventura dell Italia inizia con la Serbia : ... la Spagna, campionessa in carica, la Russia, da anni tra le migliori nazionali d'Europa, e il Portogallo di Ricardinho, il giocatore più forte al mondo. Per tentare l'assalto al terzo titolo della ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : la sfida tra Polonia e Kazakistan. Grande attesa per vedere all’opera Higuita : Da un lato la squadra che, nella prima giornata, ha sorpreso tutti andando a pareggiare contro la Russia per 1-1, marcando il pari a 9″ dalla sirena, dall’altro la squadra che nel 2016 fu la rivelazione del torneo e che oggi invece può consacrarsi come solida realtà del Calcio a 5 continentale: con queste premesse scenderanno in campo domani Polonia e Kazakistan, nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo B degli Europei di ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia - tocca a te! Contro la Serbia un match già decisivo per la qualificazione. Vincere per mettere in cassaforte i quarti : Il giorno della verità è arrivato. L’Italia scenderà in campo domani, giovedì 1 febbraio, per disputare la sua prima partita degli Europei 2018 di Calcio a 5, un match che si preannuncia già decisivo per la qualificazione ai quarti di finale, a cui accederanno le prime due classificate del gruppo A. L’avversario sarà la Serbia, che all’esordio ha pareggiato in extremis Contro i padroni di casa della Slovenia e che deve ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia-Serbia. Programma - orari e tv. Come vederla in Diretta Streaming : Ormai ci siamo. L’Italia è pronta per scendere in campo all’Arena Stozice di Lubiana e fare il suo esordio, giovedì 1° febbraio, negli Europei 2018 di Calcio a 5, contro la Serbia, in un match che si preannuncia già decisivo per la qualificazione ai quarti di finale, visto che solo le prime due classificate del gruppo A passeranno il turno. I serbi, infatti, pareggiando nel primo incontro contro i “cugini” sloveni, sono ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : la Serbia ai raggi X. Fisicità e talento : Marko Peric è l’esempio perfetto : Gli Europei 2018 di Calcio a 5 hanno ufficialmente preso il via ieri. La caccia al trono della Spagna, che ha trionfato nell’edizione di Belgrado due anni fa, è iniziata. Tra le contendenti anche l’Italia, inserita nel gruppo A insieme ai padroni di casa della Slovenia e alla Serbia. Le due avversarie degli azzurri si sono sfidate ieri, pareggiando per 2-2. Un risultato che certamente fa comodo all’Italia (passeranno le prime ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 31 gennaio. Il palinsesto completo e come vedere le partite in Diretta Streaming : L’esordio della Spagna, detentrice del titolo continentale, contraddistingue la seconda giornata degli Europei 2018 di Calcio a 5. Le Furie Rosse sfideranno la Francia alle 20.45 nella prima partita del gruppo D, che chiuderà tra l’altro la prima serie di gare della fase a gironi. I ragazzi allenati da José Venancio proveranno a partire a razzo per mettere subito le cose in chiaro e far valere la legge del più forte, ma dovranno ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Russia-Polonia 1-1. Succede tutto sul finale di partita : Kubik risponde a Chishkala : Tanto equilibrio e emozioni sul finale. Arriva un altro pareggio agli Europei di Calcio a 5 2018, che sono iniziati oggi all’Arena Stozice di Lubiana, in Slovenia. Dopo quello tra la squadra di casa e la Serbia (2-2), il raggruppamento B si apre con l’1-1 tra Russia e Polonia, al termine di un match davvero tesissimo e pieno di pathos negli ultimi minuti. Per i russi è comunque un risultato davvero deludente: da vicecampioni in carica, i ...