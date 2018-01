Cade aereo da turismo | 2 morti

Piccolo aereo Cade nel bosco - due morti nel veronese : Tragedia nel veronese. Due persone sono morte nello schianto di un monomotore Cesna ad Arbizzano di Negrar (Verona). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con i sanitari del 118, ma...

Cade un aereo monomotore - due morti : "Si è schiantato in un bosco". Dramma nel veronese : Tragedia nel veronese. Due persone sono morte nello schianto di un monomotore Cesna ad Arbizzano di Negrar (Verona). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con i sanitari del 118, ma...

Costa Rica - Cade aereo : morti turisti Usa : 07.50 E' di 12 morti, di cui 10 turisti ameRicani, il pilota ed il copilota, il bilancio di un incidente aereo avvenuto in Costa Rica. Così le autorità dell'aviazione del Paese centroameRicano, secondo cui l'aereo, che ha registrato problemi subito dopo il decollo, è precipitato in una zona montagnosa nella regione di Punta Islita,nella provincia settentrionale di Guanacaste. Cinque delle vittime, come riferito dai media locali,appartenevano ...

Australia : aereo Cade in fiume - 6 morti : ROMA, 31 DIC - Sei persone sono morte oggi in seguito a una sciagura aerea in Australia, dove un piccolo idrovolante e' precipitato in un fiume vicino a Sydney. Le vittime della sciagura, avvenuta ...