Cadavere donna a pezzi in 2 valigie nel Maceratese

Grosseto - Cadavere di donna nel torrente trovato da tre ragazzini : Un cadavere è stato rinvenuto oggi nel torrente Fossato, a Roccatederighi, frazione di Roccastrada (Grosseto). La scoperta è stata fatta da tre ragazzini che stavano giocando: hanno allertato i ...

Choc in Campania - trovato il Cadavere di una donna : nuda - imbavagliata e legata : Il cadavere di una donna è stato rinvenuto in un appartamento di un edificio in via Caravaggio ad Agropoli. Il cadavere era sul letto, imbavagliato e con le mani legate con dello scotch da...

Roma : trovato Cadavere donna in un parco : 16.52 Un cadavere di donna è stato rinvenuto a Roma, in un'area verde nella zona di Prati Fiscali, nel nord della Capitale. A trovare il corpo è stato un passante, che ha allertato il 118. I sanitari, non potendo far altro che constatare il decesso della donna, hanno allertato le autorità. La donna morta è un ucraina senza fissa dimora. Il corpo non presentava segni apparenti di violenza, la donna aveva con sé borsa e documenti.

Donna fatta a pezzi - identificato il Cadavere. Ma resta il giallo : Verona, 2 gennaio 2018 - E' di una Donna marocchina di 46 anni residente a Verona il cadavere fatto a pezzi e ritrovato tre giorni fa in un campo a Valeggio sul Mincio ( Verona ) . Lo confermano fonti ...

