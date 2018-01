Buffon | la vita sportiva continua a 40 anni

Clamorose novità sul futuro di Buffon : l’annuncio del portiere bianconero! : Gianluigi Buffon si appresta a fare il suo ritorno in campo dopo il lungo infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori per più di un mese. Il portiere bianconero dovrebbe partire titolare nella trasferta di Verona contro il Chievo. Proprio domani il numero uno della Juventus compirà 40 anni e in un’intervista a ‘Repubblica’ ha aperto alla possibilità di continuare a giocare anche la prossima stagione: “Incontrerò presto ...

Buffon e il mancato Mondiale 'Lo rimpiangerò per tutta la vita' : ROMA - Il suo addio in lacrime alla nazionale ha fatto il giro del mondo. La gara di San Siro contro la Svezia Gigi Buffon la ricorderà per tutta la vita, forse più di quella coppa del mondo alzata al cielo nella notte magica di Berlino di 11 anni fa. 'Abbiamo tolto ai bambini la possibilità di avere il batticuore per un evento come i mondiali', le parole del numero uno della ...

Buffon non si dà pace : “Rimpiangerò il Mondiale per tutta la vita”. Nuovo indizio per il futuro : L’Italia non parteciperà ai prossimi Mondiali di Russia 2018. Gigi Buffon è tornato a parlare proprio di questa enorme delusione in un’intervista al settimanale tedesco ‘Der Spiegel’: “Il Mondiale? Lo rimpiangerò per tutta la vita. Abbiamo tolto ai bambini la possibilità di avere il batticuore per un evento come il Mondiale”. Il numero uno della Juventus ha poi fornito un Nuovo indizio in merito al suo ...