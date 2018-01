Bill Gates confessa | “Mio padre soffre di Alzheimer”

La 'super vacca' di Bill Gates per aiutare l'Africa : La 'super vacca': è l'ultimo progetto del padre di Microsoft e filantropo Bill Gates per aiutare le popolazioni svantaggiate del Continente Nero . Un programma del costo di 40 milioni di dollari per ...

Ecco perché invidiamo la Satta e non Bill Gates : Questa recensione la dobbiamo ad Antonio Martino. Non si tratta di un suo libro, ma della lucidità del più grande liberale italiano. L'antefatto è una nostra telefonata riguardo alla puntata di Matrix che stavo per andare a condurre la settimana scorsa. «Parlerò del caso Satta?» ho sussurrato vergognandomi all'allievo di Friedman, inteso come Milton e non Alan. Certo che il «prof» non sapesse ...

Bloomberg - la classifica dei super ricchi del 2017 : Jeff Bezos sorpassa Bill Gates. Nella top 500 anche otto italiani : Il 2017 ha portato nuove ricchezze ai super ricchi del pianeta. I paperoni hanno guadagnato 1.000 miliardi di dollari in più, un aumento del 23% rispetto al 2016, e hanno chiuso l’anno con una fortuna di 5.300 miliardi, ovvero il 6,6% della ricchezza mondiale. Ma quello che si sta per concludere, è stato anche l’anno del grande sorpasso di Jeff Bezos ai danni di Bill Gates. Il numero uno di Amazon ha strappato lo scettro di più ricco del ...

Paperoni sempre più ricchi : mille miliardi di dollari in più nel 2017. Jeff Bezos supera Bill Gates : I ricchi si arricchiscono. Grazie all'euforia della Borsa, i Paperoni hanno guadagnato 1.000 miliardi di dollari nel 2017 e ora possono contare su una fortuna di 5.300 miliardi, ovvero il 6,6% della ...

Jeff Bezos batte Bill Gates : è lui il più ricco al mondo. E i paperoni hanno guadagnato un bilione di dollari in un anno : MILANO - Un 2017 da incorniciare per i super ricchi. Secondo il Bloomberg Bilionaire Index, il patrimonio dei 500 uomini più ricchi al mondo ammonta a 5.300 miliardi di dollari, ed è aumentato di ben ...

Le Borse arricchiscono i Paperoni I patrimoni crescono di 1.000 mld Bezos (Amazon) supera Bill Gates : L'anno d'oro delle Borse mondiali fa lievitare i patrimoni dei multimiliardari. I Paperoni del globo hanno di che festeggiare nel 2017: il patrimonio delle persone più ricche del mondo è complessivamente aumentato del 23%, ovvero di 1.000 miliardi di dollari, a circa 5.300 miliardi di dollari. Segui su affaritaliani.it

Bill Gates fa ancora Babbo Natale sul portale Reddit - : Durante l'evento Gates non si dimentica della beneficenza. Effettua donazioni a vari fondi per conto di quelli a cui offre i regali. Bill Gates ha riempito di regali un'utente di Reddit, che ha ...

Questi 5 libri sono da leggere. Lo dice Bill Gates : Nonostante abbia la fortuna di incontrare persone nuove ogni giorno e di viaggiare moltissimo, si rifugia sempre nelle pagine di saggi e romanzi per comprendere il mondo : 'Penso che i libri restino ...

Firenze accoglie il Leonardo di Bill Gates e anticipa le celebrazioni al 2018 : Nel 2019, come noto, avrà infatti luogo l'omaggio corale promosso a 500 anni dalla scomparsa di uno dei giganti della scienza, dell'arte e della tecnica di tutti i tempi; una ricorrenza alla quale ...

Uffizi - arriva il Codice Leicester : Bill Gates presta l'opera di Leonardo : Per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo, la Galleria degli Uffizi esporrà il prezioso Codice Leicester di da Vinci che arriverà in patria grazie alla generosità del legittimo proprietario, ...

100 Billion Bezos : il fondatore di Amazon come Bill Gates : (Teleborsa) - Per Jeff Bezos il Black Friday, di nero, ha solo il nome. Grazie all'apprezzamento dei titoli Amazon legato al boom di vendite collezionate nel giorno di shopping più famoso dell'anno e ...