Biathlon | Europei Junior | Italia d’argento nella staffetta mista | successo per la Russia

Biathlon - Europei Val Ridanna 2018 : Karin Oberhofer è quinta nell’inseguimento - successi per Loginov e Chevalier : In questo sabato ricco di sport invernali si sono disputate anche le gare ad inseguimento, maschili e femminili, per quanto riguarda gli Europei di Biathlon della Val Ridanna 2018. I successi sono andati al russo Alexander Loginov, mentre la prova femminile se l’è aggiudicata la francese Chloe Chevalier, con Karin Oberhofer a tenere alti i nostri colori, sfiorando il podio in quinta posizione. Approfittando dell’assenza del lettore ...

Biathlon - Europei Val Ridanna 2018 : Andrejs Rastorgujevs e Irina Varvynets vincono le prove sprint - Karin Oberhofer è nona ma non lontana dal bronzo : Giornata dedicata alle prove sprint, maschili e femminili, per quanto riguarda gli Europei di Biathlon della Val Ridanna 2018. I successi sono andati al lettone Andrejs Rastorgujevs nella 10km, mentre la 7,5km donne se l’è aggiudicata l’ucraina Irina Varvynets. Decisamente deludente la prova per quanto riguarda gli italiani, con la sola Karin Oberhofer a tenere alti i nostri colori, sfiorando il podio. La giornata ha preso il via con ...

Europei Biathlon - Runggaldier d'argento : Per Alexia Runggaldier, 26enne di Santa Cristina che dopo una pausa per malattia è rientrata in Coppa del Mondo ad Anterselva, la partecipazione agli Europei è "la preparazione ideale per i Giochi ...

Biathlon - Europei Val Ridanna 2018 : Alexia Runggaldier argento nell’individuale! Tra gli uomini si impone Felix Leitner : Nella giornata odierna si sono aperti in Val Ridanna gli Europei 2018 di Biathlon. In programma le prove individuali, rispettivamente 20 chilometri per gli uomini e 15 per le donne. Andiamo a vedere quanto successo in questa prima giornata di gare sul territorio italiano che ha visto protagonista anche la squadra azzurra con la prima medaglia di Alexia Runggalier. Tra gli uomini, andando in ordine cronologico, successo per l’austriaco ...

Biathlon - Europei Val Ridanna 2018 : Ole Einar Bjoerndalen e Karin Oberhofer le stelle della manifestazione : Con la cerimonia di apertura, si apriranno oggi i Campionati Europei di Biathlon 2018 in Val Ridanna. Un’occasione importante, la settimana successiva alla Coppa del Mondo di Anterselva, per promuovere il Biathlon nel Bel Paese, grazie anche alla presenza di grandi campioni e alla diretta Tv delle gare del fine settimana. In Ridanna, si svolgeranno le gare classiche della disciplina, a partire dalle individuali di mercoledì, seguite dalle ...

Biathlon - Europei Val Ridanna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Siamo ormai ai nastri di partenza dei Campionati Europei di Biathlon 2018 che si disputeranno a Ridnaun in Val Ridannna dal 22 gennaio (giorno della cerimonia di apertura) al 28 gennaio, giorno dell’ultima gara in programma. Ridnaun, piccolo centro altoatesino, entrerà nella storia, diventando la prima località a ospitare per tre volte la manifestazione continentale dopo averla già organizzata nel 1996 e nel 2011. Come detto il programma ...