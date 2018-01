Bianca Guaccero Il matrimonio con Dario Acocella finito | Il dolore che ho provato

In punta di piedi : il film tv di Rai1 con Bianca Guaccero : In punta di piedi: film tv di Rai1 con Bianca Guaccero in onda il 5 febbraio 2018 Si intitola In punta di piedi il nuovo film tv Rai con Bianca Guaccero che andrà in onda lunedì 5 febbraio 2018 in prima serata su Rai1 (ore 21.15 circa). Non si tratta di una vera e propria fiction a puntate, quanto piuttosto di un lungometraggio-evento trasmesso in prima visione. Prodotto dalla Casanova Multimedia di Luca Barbareschi e diretto dal regista ...