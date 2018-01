: @Contropinione @SkyTG24 Se tu avessi seguito la nascita Dell 'ulivo prima e del PD poi NN faresti certi discorsi a… - MauroPelliccia8 : @Contropinione @SkyTG24 Se tu avessi seguito la nascita Dell 'ulivo prima e del PD poi NN faresti certi discorsi a… - 000120o : RT @ilmanifesto: #ilmanifesto #laprima AVANTI MIEI PRODI «Voto centrosinistra.Liberi e uguali non lavora per l'unità». #Prodi benedice la c… - pavluca : RT @ilmanifesto: #ilmanifesto #laprima AVANTI MIEI PRODI «Voto centrosinistra.Liberi e uguali non lavora per l'unità». #Prodi benedice la c… - ElioPD : @giospaggio Mai avrei pensato di vedere litigare #Prodi e #Bersani ! A #Dalema è riuscita anche questa .......#liberieuguali - Virus1979C : RT @ilmanifesto: #ilmanifesto #laprima AVANTI MIEI PRODI «Voto centrosinistra.Liberi e uguali non lavora per l'unità». #Prodi benedice la c… -

"E' opinabile quello che ha detto.Chevoglia fare il centrosinistra è un giudizio. Non so su che basi sia fondato". Così(LeU) a SkyTg24:le affermazioni di"non mi hanno proprio convinto". L'errore diè "aver pensato che stremando,facendo fuori(...)la sinistra potesse ereditare l'elettorato di un Berlusconi ormai al tramonto.Ma è un'idea balorda, io glielo dissi: la destra in questo Paese esiste da prima della sinistra", afferma,convinto che "alla fine andrà con Berlusconi".(Di mercoledì 31 gennaio 2018)