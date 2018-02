Berlusconi : stop improvviso della campagna elettorale - affaticamento o malore? : Clamoroso stop per Silvio Berlusconi. Stavolta però non si tratta di una bega giudiziaria o di un nuovo processo che minaccia di aprirsi. Gli sbalzi della pressione sarebbero alla base di questa sosta forzata. Lo staff medico che segue Berlusconi starebbe addirittura valutando un ricovero lampo per scongiurare complicazioni e per rimettere perfettamente in forma il Cavaliere. Lui però smentisce categoricamente e dice ai giornalisti di stare ...

Berlusconi : 'Io reso incandidabile da una sentenza criminale'. E annuncia : 'Stop agli allevamenti di pellicce e ad animali nei circhi' : Lo ha annunciato lo stesso leader di Forza Italia intervenendo all'incontro del movimento animalista di Michela Vittoria Brambilla al museo della Scienza e della tecnologia. Tra i punti del programma ...

Berlusconi-Lario - ricorso di Veronica contro lo stop al maxi assegno : Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo scorso novembre aveva azzerato l'assegno di mantenimento - ...

SILVIO Berlusconi 'STOPPA' MARONI/ "Al Governo? Assolutamente no". Punto a vincere con il 45%" : SILVIO BERLUSCONI (e Matteo Salvini) stoppano Roberto MARONI: 'al Governo dopo la rinuncia alla Lombardia? Lo escluso Assolutamente'.

Tensione Lega-Forza Italia. Salvini : Stop a tutti i tavoli. Berlusconi : Matteo fa i soliti capricci : Il leader del Carroccio è anche infastidito dall'endorsement di "Silvio" al governo Gentiloni. Preoccupata Giorgia Meloni, Fdi, che chiede un incontro chiarificatore entro Natale