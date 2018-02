Berlusconi non va da Vespa Ma rassicura | «Il nonno  sta benissimo e farà  vedere i sorci

Elezioni - Bersani : “Pd? Il suo istinto a traino renziano è allearsi con Berlusconi. Noi di LeU non lo faremo mai” : “Casini si candida a Bologna col Pd? Vedi che roba?”. Con questa battuta e una sonora risata l’ex segretario Pd, Pier Luigi Bersani, ospite di Dimartedì (La7), commenta la candidatura di Pier Ferdinando Casini col suo vecchio partito. “Che il Pd sia per compattare il centrosinistra è abbastanza curioso” – continua l’esponente di Liberi e Uguali – “stiamo ai fatti, o, come si suol dire, alle uova del giorno. Stiamo andano a votare con una legge ...

Silvio Berlusconi - il New York Times vota per lui : 'Statista saggio e moderato - è il nonno d'Italia' : ... 'gli analisti politici concordano sul fatto che l' unica scommessa sicura nelle prossime cruciali elezioni del 4 marzo in Italia è che Berlusconi tornerà come una forza importante nella politica ...

NyTimes : 'Berlusconi è tornato come nonno della patria' : ... nelle prossime e critiche elezioni del 4 marzo in Italia, è che Berlusconi tornerà a essere una forza importante nella politica italiana, ed eventualmente europea. Anche se non sarà direttamente il ...

NyTimes : "Berlusconi è tornato come nonno della patria" : Silvio Berlusconi "non è più lo zimbello della politica europea". È tornando "reinventandosi con successo come il nonno della patria". L'establishment europeo è talmente preoccupato "dall'imprevedibile e arrabbiato Movimento 5 Stelle" che al confronto Berlusconi sembra un vecchio "saggio e moderato statista". È questa, in sintesi, la lettura che il New York Times dà del ritorno del Cavaliere sul podio ...

Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi non tradirà i patti con la Lega e il premier lo indico io' : ' Vinciamo noi e il premier lo indica la Lega . E non siamo noi a dover dare garanzie alla Ue. Sono i burocrati di Bruxelles che devono scusarsi con gli italiani. Per le quote latte e mille altre cose'...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 gennaio : Renzi toglie il canone Rai e Grasso le tasse universitarie - Di Maio offre il reddito di cittadinanza - Berlusconi la flat tax : il Sondaggio La campagna delle promesse elettorali a cui nessuno crede Il web gratuito? Abbocca solo il 4% . Solo l’abolizione della legge Fornero è ritenuta credibile da una buona parte degli elettori (42%) di Antonio Noto* Sicuro è morto di Marco Travaglio Salve, sono un elettore del Piemonte e sento dire che ci mancherà tanto Fassino, dirottato in Emilia. Tranquilli, non vedevamo l’ora di liberarcene, e massima solidarietà ai compagni ...

Antonio Razzi - il dietrofront sulla candidatura con Silvio Berlusconi : 'Non possono dirmelo il giorno prima' : Ritorna in alto mare la candidatura di Antonio Razzi nelle liste di Forza Italia all'estero . Negli ultimi giorni il nome del senatore abruzzese era stato sull'ottovolante nel toto candidature. ...

Elezioni - Di Pietro : “Renzi non mi ha voluto - dice che sono giustizialista. Preferisce il pregiudicato Berlusconi” : “Renzi? Quando gli hanno presentato il mio nome alla direzione nazionale del Pd, ha detto: ‘Non candiderò mai quel giustizialista di Di Pietro finché sarò segretario’. Io gli ho risposto che evidentemente Preferisce accordarsi col pregiudicato Berlusconi che con il giustizialista Di Pietro”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), l’ex magistrato Antonio Di Pietro racconta la sua esclusione dalle liste dei candidati del Pd. Ma ...

Salvini : 'Berlusconi non scherzi sulle pensioni' : ... che ha ribadito che sarà lui il prossimo premier se vincerà il centrodestra, aggiungendo di 'avere in testa' alcuni nomi per i ministeri dell'Economia, della Giustizia e dell'Istruzione, ma di non ...

Non mancano sorprese nel Centrodestra : Razzi ripescato - Tremonti fuori. In pista molti fedelissimi di Berlusconi : Alla fine anche il mitico Antonio Razzi dovrebbe farcela. Ad essere candidato ovviamente. Pare abbia conquistato un posto nella circoscrizione Estero-Europa, quella da cui aveva scalato il parlamento ...

Elezioni - verso le larghe intese. La Repubblica : “Berlusconi ha garantito all’Ue che la Lega non sarà al governo” : E’ andato a Bruxelles a incontrare Jean-Claude Juncker e Manfred Weber e ha assicurato loro che la Lega non sarà al governo. E nemmeno i 5 stelle. E’ un “patto segreto” quello che, secondo La Repubblica, Silvio Berlusconi ha siglato la settimana scorsa con le istituzioni Ue. Un accordo di cui il presidente della Commissione si fa garante nei confronti del Partito Popolare Europeo, di cui Weber è il capogruppo e che non ha ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : Di Maio al 28% - Pd in calo ma Berlusconi non sfonda : Sondaggi Politici Elettorali, Intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: ultime notizie, fiducia leader con Gentiloni a +10% su Renzi. Analisi.

Elezioni - Renzi a Domenica Live parla al pubblico di Berlusconi : “Spin doctor? Le mie nonne. Ottanta euro per ogni figlio” : Confessa di essere corso dalle nonne dopo aver chiuso la faccenda candidature, cita Vanna Marchi, spiega ben benino chi sono “quelli della Apple”, getta lì qualche spruzzatina di populismo, dice di voler inserire una nuova misura da 80 euro per ogni figlio proprio lì dove annunciò quel bonus, ormai quattro anni fa. E mentre da quasi quarantott’ore iscritti e dirigenti della minoranza del suo partito lo bombardono per come ha ...

