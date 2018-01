Berlusconi affaticato - forfait in tv. 'Sto benissimo - solo una pausa' : 'Mi spiace di deludere i nostri competitori ma io sto bene davvero e mi sono preso due giorni di sosta, dopo 5 giorni da 17 ore al giorno di lavoro per la composizione delle liste elettorali'. A ...

Silvio Berlusconi affaticato : sbalzi di pressione da campagna elettorale : Salta anche Porta a Porta, ennesima trasmissione disdetta in quest'ultima settimana dal grande mattatore dei palcoscenici televisivi. Al punto da alimentare voci, sospetti, preoccupazioni su quali siano le reali condizioni di Silvio Berlusconi, in questa "strana" campagna elettorale con oltre ottanta primavere alle spalle. Una campagna che diventa, innanzitutto, contro gli acciacchi e il tempo, nel grande giro di boa generazionale, in cui per la ...