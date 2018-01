Benetton | Luciano nominato presidente esecutivo di Benetton Group

Benetton : Femca Cisl - Luciano ha detto quello che sindacato denuncia da tempo (2) : (AdnKronos) - “Forse invece il problema ormai era diventato troppo grosso e ci si è avvicinati pericolosamente al punto di non ritorno – conclude Brancher -, tanto che il fondatore storico ora ha deciso di rimetterci le mani. Meglio tardi che mai. Solo il padrone dell'azienda può in questi casi aver

Benetton : Femca Cisl - Luciano ha detto quello che sindacato denuncia da tempo : Treviso, 1 dic. (AdnKronos) - “Luciano Benetton ha detto quello che noi denunciamo da anni. Bene che ora voglia rilanciare l’azienda che ha fondato, ma mi chiedo dove fosse la proprietà in questi anni di enormi difficoltà per l’impresa e per i lavoratori: non posso pensare che la proprietà non sapes