Beautiful – Il nuovo look di alcune star della soap opera

Beautiful / Katie punta un telescopio verso villa Forrester : scopre un nuovo tradimento? (anticipazioni 30 ge : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 30 gennaio: Katie, dopo il licenziamento dalla Forrester Creations, è furiosa contro Quinn e le punta contro una pistola. Poi...(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 04:49:00 GMT)

Beautiful/ Thomas diventa il nuovo socio della Spectra Fashions (Anticipazioni 26 gennaio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 26 gennaio: Thomas diventa il nuovo socio di Sally alla Spectra Fashions. Katie continua a ricattare Quinn per avere un impiego alla Forrester Creations.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 07:32:00 GMT)

Beautiful/ Thomas diventa il nuovo stilista della Spectra Fashions (Anticipazioni 22 gennaio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 22 gennaio: Thomas rifiuta la proposta di Steffy e Ridge, decidendo di entrare a far parte del team della Spectra Fashions.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 06:14:00 GMT)

Beautiful / Zende è un nuovo stilista della Forrester Creations ma... (Anticipazioni 16 gennaio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 16 gennaio: Zende diventa un nuovo stilista della Forrester Creations, prendendo il posto lasciato vuoto da Thomas dopo il licenziamento.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 07:27:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni americane : nuovo ritorno per DONNA LOGAN : Lo scorso Natale, nelle puntate americane di Beautiful, DONNA LOGAN è stata la sorpresa che Ridge Forrester ha voluto regalare a Brooke Spencer, esaudendo così il suo desiderio di poter trascorrere le feste con entrambe le sue sorelle. Come ormai sapete se ci avete seguito, successivamente lo stilista ha continuato a viziare la sua promessa sposa con un altro ritorno, quello di sua figlia Hope. Come è emerso dai dialoghi, il rientro in pianta ...

Beautiful / Anticipazioni americane : il bacio tra Brooke e il nuovo Thorne! Oggi la soap non va in onda : Anticipazioni BEAUTIFUL e news: Oggi 15 dicembre non va in onda, sostituita ancora dalla fiction Sacrificio d'amore. Tornerà regolarmente sabato alle ore 13:40.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 13:42:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni USA : nuovo triangolo per Brooke! : Succulenti novità dal mondo di The Bold and The Beautiful! Le ultime anticipazioni americane ci svelano un nuovo triangolo amoroso per Brooke Logan. E stavolta a competere con Ridge non ci sarà più Bill Spencer (ormai “accantonato” e diretto altrove!), ma suo fratello Thorne! anticipazioni americane Beautiful: Ridge geloso di Thorne Come sappiamo, a Los Angeles ha fatto il suo ritorno Thorne Forrester, che fino a poco fa si trovava a ...

Beautiful / Bill Spencer deluderà di nuovo Brooke? Ridge mette le cose in chiaro (Anticipazioni 12 dicembre) : Beautiful, anticipazioni puntata 12 dicembre: Sally è libera grazie all'intervento di Thomas. Ridge è sicuro che Bill Spencer deluderà di nuovo Brooke.(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 11:46:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni USA – Sheila Carter torna all’attacco : il suo nuovo piano : Sheila Carter non ha gettato la spugna. E così scopriamo che non solo lavora ancora al ristorante Il Giardino, ma anche che ha in mente un altro piano. Ora le sue mire sono su una persona che non vedeva da tanti anni e che può tornarle utile per i suoi scopi personali. Quindi, oltre ai triangoli formati da Steffy, Bill e Liam e Brooke, Ridge e Thorne, tornerà la diabolica Sheila al centro delle vicende. Andiamo a scoprire insieme le ...

Beautiful - anticipazioni USA : Brooke scopre di nuovo Ridge e Quinn : Cosa sta succedendo nel mondo dorato di The Bold and The Beautiful? Le attuali puntate americane hanno, in questi giorni, al centro delle vicende, Thorne (appena tornato a Los Angeles da Parigi), Brooke e Ridge. Vediamo insieme le anticipazioni! anticipazioni americane Beautiful: il rapporto speciale tra Brooke e Thorne Il rientro di Thorne scombussolerà non poco la vita, già confusa, di Brooke e Ridge. Il fratello dello stilista, ritornato a ...

Beautiful : la prima puntata americana col nuovo Thorne : Ci siamo! Il nuovo Thorne è arrivato a Beautiful! Il fratello minore di Ridge ha fatto il suo gran rientro da Parigi lunedì 27 novembre (nelle puntate americane), dopo tanti mesi di assenza. Come sapete, Winsor Harmon è ora sostituito dall’attore tedesco Ingo Rademacher, già conosciuto al popolo delle soap in quanto interprete del personaggio di Jasper Jacks in General Hospital dal 1996. 27 novembre: prima puntata di Beautiful con Ingo ...

Beautiful / Katie ricatta i Quidge : otterrà un nuovo lavoro? (Anticipazioni 24 novembre) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 24 novembre: Katie ricatta ancora Quinn e Ridge, chiedendo loro di darle un lavoro di primo piano alla Forrester Creations.(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 02:20:00 GMT)