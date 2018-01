Baudo | Fazio e Conti tra gli ospiti di Sanremo 2018? Il trio di conduttori all’Ariston

Sanremo 2018 : Carlo Conti - Fabio Fazio e Pippo Baudo pronti per una «capatina» al Festival : Fabio Fazio e Pippo Baudo Dopo averli visti nei promo impartire ‘lezioni di Festival ’ a Claudio Baglioni, per Carlo Conti , Fabio Fazio e Pippo Baudo le porte del Teatro Ariston sono pronte ad aprirsi di nuovo, questa volta nelle vesti di ospiti. E’ lo stesso direttore artistico e conduttore di Sanremo 2018 a rivelare che i tre potrebbero fare una ‘capatina’ nel corso delle cinque serate: “Per il momento io ...

Programmi TV di stasera - domenica 7 gennaio 2018. Baudo da Fazio - Cecilia Rodriguez e Ignazio da Giletti : Non è l'Arena - Massimo Giletti Rai1, ore 20.35: Che Tempo che Fa Ospiti della puntata: il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, Pippo Baudo e Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli, protagonisti insieme del film Benedetta Follia in uscita nelle sale l’11 gennaio . Lo spazio dedicato alla musica vedrà ospiti i Maneskin. A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino ...

Claudio Baglioni braccato dagli ex conduttori negli spot di Sanremo 2018 - da Baudo a Fazio e Conti : Gli spot di Sanremo 2018 fanno riaffiorare vecchie glorie del passato per dare un consiglio non richiesto a Claudio Baglioni, eletto neo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Nel primo degli spot dedicati alla nuova edizione della kermesse, incontriamo un Pippo Baudo incredulo per la nomina di Baglioni a conduttore. Baudo è attualmente l'unico conduttore vivente ad aver guidato il maggior numero di edizioni del Festival ...