Basket | Eurocup 2018 | Torino crolla con il Bayern Monaco Decisiva l’ultima partita

: RT @MauroGrasselli: #basket Grissin Bon deve attendere la sfida casalinga di martedì con Villeurbanne per qualificarsi ai quarti playoff di… - gazzettaReggioE : RT @MauroGrasselli: #basket Grissin Bon deve attendere la sfida casalinga di martedì con Villeurbanne per qualificarsi ai quarti playoff di… - MauroGrasselli : #basket Grissin Bon deve attendere la sfida casalinga di martedì con Villeurbanne per qualificarsi ai quarti playof… - BullpostBlog : Torino, batosta in Baviera Trento passa a Zagabria - Pianeta_Basket : 107-81 il risultato finale: sconfitta per Torino - Trentin0 : Basket Eurocup, ormai eliminata, l'Aquila ritrova la vittoria ed il morale contro il Cedevita -

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Serata amara per la Fiat, impegnata nel quinto turno della Top 16 di. La squadra di Carlo Recalcati è uscita con le ossa rotte dalla trasferta contro il, che ha trionfato con il netto punteggio di 107-81 prendendosi qualificazione e primo posto del gruppo F. Discorso rimandato all’ultima giornata, invece, per. Era impegnata anche la Dolomiti Energia Trentino, già eliminata, che è tornata alla vittoria battendo in trasferta il Cedevita Zagabria per 77-81. Una serata da dimenticare per, durata praticamente solo un tempo sul campo del. Prosegue, dunque, il periodo nero della Fiat, iniziato con le dimissioni di Banchi: Recalcati deve ancora trovare la quadra ma intanto il tempo stringe, specie in, dove manca una solaalla fine della Top 16. Un peccato, perché per venti minuti era stata un’ottima. ...