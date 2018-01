Basket coppe | Sassari vince e vola in FIBA Europe Cup Sconfitte Orlandina e Reggio

Basket - Coppe europee : Reggio corsara a Kazan. Orlandina e Sassari travolte : Bologna, 16 gennaio 2018 - Si è aperta con un successo e due sconfitte dalle proporzioni decisamente nette la settimana delle squadre italiane impegnate nelle Coppe europee. L'unica formazione a ...

Basket - Alessandro Gentile : “Contento del ritorno in Nazionale. A Bologna sono rinato - la NBA un sogno. Mancano le Coppe” : Alessandro Gentile sta attraversando un momento di forma pazzesco, con la Virtus Bologna sembra essere rinato e contro Varese ha realizzato 32 punti (suo massimo in carriera). Il giocatore ha esordito così in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Fa piacere giocare bene, ma alla fine conta vincere“. Il giocatore è tornato a giocare in Nazionale dove sarà una pedina fondamentale per il prossimo futuro: “sono ...

Basket coppe - tonfo di Venezia. Successi preziosi per Avellino - Trento e Torino. Reggio ko : Bologna, 13 dicembre 2017 – In attesa della grande sfida di Eurolega di domani sera tra Panathinaikos e Armani Exchange Milano (palla a due alle 20.15 ad OAKA), le squadre italiane impegnate in FIBA ...

Coppe europee Basket - poker di sconfitte per le italiane. Vince solo Sassari : Bologna, 7 dicembre 2017 – E' stato un mercoledì decisamente amaro per le italiane impegnate in Champions League FIBA ed Eurocup . Delle cinque squadre scese in campo oggi l'unica ad essere riuscita a ...