Basket | Champions League 2018 | Avellino vince e lotta per la qualificazione | si fa dura

Basket - Champions League 2018 : Sassari vince e si qualifica per la Fiba Europe Cup - Capo d’Orlando ancora sconfitta : La Dinamo Sassari continuerà il suo cammino nelle coppe Europee. La squadra di Pasquini era già eliminata dalla Champions League, ma con la vittoria di questa sera in casa dell’Unet Holon (92-103) i sardi si sono guadagnati la qualificazione alla Fiba Europe Cup. Un successo importante per Sassari contro una diretta rivale come la squadra israeliana. Sassari ha fatto sua la partita nel secondo tempo grazie soprattutto ai canestri di Pierre ...

Basket - Champions : Hapoel Holon-Sassari 92-103 - ora Capo d'Orlando-Ventspils : Hapoel Holon-Sassari 92-103 , 20-22, 45-52; 72-78, Sassari inanella la terza vittoria di fila fra campionato e coppa e ritorna in Sardegna, con la serenità di avere ancora un futuro in Europa seppur ...

Champions League Basket - Bramos e Haynes lanciano Venezia. Lubiana ko : Venezia, 24 gennaio 2018 – La settimana non certo positiva delle squadre italiane impegnate in Champions League si chiude con un lampo della Reyer Venezia che in casa ha battuto con un perentorio 84-...

Basket - Champions League 2018 : Venezia allunga nella ripresa - batte l’Olimpia Lubiana e resta in corsa per la qualificazione : Torna alla vittoria l’Umana Reyer Venezia nella Champions League di Basket. La squadra italiana ha battuto l’Olimpia Lubiana 84-67 grazie ad un gran secondo tempo, rimanendo così in corsa per la qualificazione. I lagunari sono alle spalle del Banvit, primo con nove vittorie in dodici partite, a quota sette successi, in coabitazione con altre tre squadre, ovvero Movistar Estudiantes, medi Bayreuth e Strasburgo. Venezia, però, è al ...

Basket - Champions League 2018 : Avellino e Capo d’Orlando sconfitte - torna al successo Sassari : Tre italiane impegnate, questa sera, nel 12esimo turno della Champions League di Basket 2017-2018. La prima fase a gironi è ormai agli sgoccioli e questi ultimi match sono essenziali per definire chi passerà il turno e chi, invece, non accederà alla seconda fase. Vediamo come si sono comportate le squadre italiane. Sconfitta che fa male alla Sidigas Avellino, maturata contro il CEZ Nymburk, Capolista del gruppo D. Gli irpini, vincendo, avrebbero ...

