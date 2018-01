Bankitalia non vuole disturbare il processo a Bazoli e Massiah

La telenovela delle bugie di Maria Elena Boschi copre anche quelle di Bankitalia su BPVi - Veneto Banca e non solo : e intorno c'è odore di ... : Una settimana dopo la Banca aretina sarà commissariata dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan su proposta del governatore di Bankitalia Ignazio Visco sulla base delle gravi irregolarità emerse ...

Salvini - Bankitalia non ha vigilato : ROMA, 19 DIC - "Con il governo Salvini riporteremo Bankitalia sotto il controllo statale. Vergognoso che ci siano 7000 dipendenti pagati in media 85 mila euro all'anno per non vigilare. E il ...

'Non mi sono lamentato di Bankitalia' : Incalzato dalle domande dei parlamentari della commissione d'inchiesta sul sistema bancario, il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, risponde così a chi gli chiede se avesse autorizzato l'...

Padoan : «Per le 4 banche non c’erano alternative» Live Boschi e l’incontro nel 2014 con il numero 2 di Bankitalia : «Il 10 novembre 2015 la Banca d’Italia ha informato il Mef che le quattro banche evidenziavano una grave crisi di liquidità, sostenibile solo per pochi giorni». Ci sono stati «casi in cui la vigilanza poteva fare meglio»

Consoli a casa Boschi vide la ministra. «Ma lei non parlò» La battaglia finale è Bankitalia : L’ex ad di Veneto Banca racconta che nell’aprile del 2014 vide ad Arezzo Maria Elena e il padre Pier Luigi. Zoggia (LeU), l’ex ministro va ascoltata. Calenda attacca Vegas (Consob): «È riuscito a distrarre l’attenzione dalle sue responsabilità»

Consoli : 'incontrai Boschi ma non parlò. Da Bankitalia pressioni per fusione con Vicenza' : L'ex numero uno di Veneto Banca ha confermato di aver incontrato l'ex-ministra quando parlò di Banca Etruria con il padre nel 2014 e attacca Barbagallo di Banca d'Italia che replica: 'mai caldeggiato ...

Consoli in commissione banche : non solo Boschi - l’ex ad di Veneto Banca riapre il capitolo responsabilità di Bankitalia : Audizione meno “piccante” rispetto a quella del presidente uscente della Consob Giuseppe Vegas, ma non per questo quanto detto in commissione banche da Vincenzo Consoli è meno pregnante. Pur nella sua veste di indagato per aggiotaggio e ostacolo all’attività di vigilanza, l’ex amministratore delegato di Veneto Banca non ha lesinato le risposte, supportandole anzi con dati precisi e con documenti. Tutto il contrario della strategia difensiva ...

Crac a sua insaputa. Tra i 'non ricordo' e vittimismo - Zonin scarica tutte le responsabilità (ma assolve Bankitalia) : Si è molto espanso il volume degli npl ma non è colpa degli imprenditori e certo non colpa delle banche ma di un'economia, a livello italiano, che non tirava". Zonin si sente più vittima che ...

Bankitalia : Etruria commissariata? Non per stop a fusione : Bankitalia risponde in Commissione Banche ai dubbi mossi dal procuratore di Arezzo, Roberto Rossi che di fatto aveva sottolienato le sue perplessità su presunte pressioni da parte di Bankitalia su Etruria per una fusione con Popolare di Vicenza. La fusione di fatto non partì, ma subito dopo venne commissariata la banca Toscana. E così via Nazionale adesso fa chiarezza: "Sono state le perdite patrimoniali e il conseguente patrimonio ...

Bankitalia non cambia le pedine - Clemente resta all'Uif e prenota la conferma di Barbagallo : MILANO - Il risiko delle nomine ai vertici delle strutture di Banca d'Italia può attendere. Alla guida dell'Unità di informazione finanziaria di Via Nazionale resterà Claudio Clemente, in scadenza ...

Non sparate su Bankitalia : ... solo poche settimane fa, avevano chiesto la riconferma anche per riaffermare l'autonomia dell'istituto centrale di fronte all'ingerenza della politica. Non è poi vero - come ha rilevato lo stesso ...

Bufera Etruria - Renzi : 'Non siamo mai stati il problema'. Bankitalia replica alle accuse del Pd : 'Attacco politico' : Ad accendere la scintilla tra la politica e il mondo dell'economia sono state le dichiarazioni di Roberto Rossi , procuratore capo presso il tribunale di Arezzo, rilasciate nella lunga audizione di ...

Ubi banca - i messaggi di Bazoli alla vigilia del processo dove Bankitalia non interferirà : Lasciatevelo dire da un vero esperto di governance societaria: “Il monistico presenta alcuni inconvenienti di cui bisogna essere molto consapevoli, per i quali occorre adottare tutte le misure più adeguate che nel caso di Intesa Sanpaolo sono state adottate e che mi auguro vengano prese anche in Ubi”. A dispensare consigli alla vigilia del suo processo è Giovanni Bazoli, presidente onorario di Intesa Sanpaolo, nonché vero “dominus” di Ubi banca. ...

Ubi banca - i messaggi di Bazoli alla vigilia del processo dove Bankitalia non interferirà : Lasciatevelo dire da un vero esperto di governance societaria: “ Il monistico presenta alcuni inconvenienti di cui bisogna essere molto consapevoli, per i quali occorre adottare tutte le misure più adeguate che nel caso di Intesa Sanpaolo sono state adottate e che mi auguro vengano prese anche in Ubi”. A dispensare consigli alla vigilia del suo processo è Giovanni Bazoli, presidente onorario di Intesa Sanpaolo, nonché vero “dominus” di Ubi ...