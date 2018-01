Azeglio Vicini | l' uomo delle notti magiche all' Olimpico ai Mondiali di Italia 90

Morto ex ct di Italia '90 Azeglio Vicini. CONI : allenatore molto amato : ... Giovanni Malagò , interpretando i sentimenti della Giunta, del Consiglio Nazionale e di tutto il movimento, si stringe al dolore della famiglia per la perdita di un grande uomo di sport ."

Azeglio Vicini - Italia ’90 e quelle notti magiche di un italiano normale : È morto Azeglio Vicini, il ct azzurro di Italia ’90. “notti magiche inseguendo un gol”. Il mondiale Italiano, quello dell’inno di Mameli cantato a squarciagola dagli ottantamila dell’Olimpico, dei gol improvvisi di Totò Schillaci, delle serpentine di Roberto Baggio, il mondiale di Walter Zenga che esce male su Caniggia in semifinale, aveva un taciturno e sanguigno romagnolo in panca. Avrebbe dovuto compiere 85 anni tra un paio di mesi ...