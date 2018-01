Aubameyang all’Arsenal Calciomercato | ufficiale l’acquisto dell’ex Borussia | colpo da

Aubameyang all’Arsenal : cifre da urlo! Il valzer delle punte si completa con altre 2 operazioni : i dettagli : Colpaccio Arsenal. Dopo l’addio di Alexis Sanchez, di certo Wenger era chiamato ad una ‘reazione’ forte sul mercato ed il tecnico francese non si è fatto pregare. Ufficiale oggi l’acquisto di Aubameyang dal Borussia Dortmund, un colpo davvero altisonante che dopo l’arrivo di Mkhitaryan va a rafforzare decisamente la rosa dei Gunners. Aubameyang costerà ben 64 milioni di euro più bonus ed andrà a percepire un super ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? L’Inter spera in Pastore - il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

