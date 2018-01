Atalanta | niente da fare per Perica

: @realvarriale @juventusfc @Atalanta_BC @gianluigibuffon Domenica a Napoli invece il rigore per il Bologna non c’era… - lucaluce89 : @realvarriale @juventusfc @Atalanta_BC @gianluigibuffon Domenica a Napoli invece il rigore per il Bologna non c’era… - LukeFenek : RT @SimoTarantino: Niente da fare ancora per Gagliardini, l'Atalanta chiede 25mln€ mentre Suning vorrebbe pagare di più. - Frasim88i : RT @SimoTarantino: Niente da fare ancora per Gagliardini, l'Atalanta chiede 25mln€ mentre Suning vorrebbe pagare di più. - WelcomemrBee : RT @SimoTarantino: Niente da fare ancora per Gagliardini, l'Atalanta chiede 25mln€ mentre Suning vorrebbe pagare di più. - frln86 : RT @SimoTarantino: Niente da fare ancora per Gagliardini, l'Atalanta chiede 25mln€ mentre Suning vorrebbe pagare di più. -

Leggi la notizia su calciomercato

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) L', nella giornata di ieri, ha fatto un tentativo per, attaccante dell' Udinese . Come scrive la Gazzetta dello Sport, però, il club friulano ha detto no all'offerta nerazzurra, rispedendola al mittente.