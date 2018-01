Ascolti TV | Martedì 30 gennaio 2018 Atalanta-Juventus 21% | Adaline 11 7% Stasera Tutto

Ascolti TV | Martedì 30 gennaio 2018 : Atalanta - Juventus - da Facebook Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Atalanta – Juventus ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Adaline – L’eterna giovinezza ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Stasera tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su ...

Ascolti TV | Martedì 23 gennaio 2018. Rocco Chinnici 20.1% - La Scuola più Bella del Mondo 10.1%. Bene Harry Potter (9.5%) vicino a STEP (8.9%) : Rocco Chinnici Su Rai1 il tv movie Rocco Chinnici – E’ Così Lieve il Tuo Bacio sulla Fronte ha conquistato 4.780.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 il film La Scuola più Bella del Mondo ha raccolto davanti al video 2.381.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 2.051.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Camera dei Segreti ha ...

Isola dei famosi 2018/ Nomination - Ascolti e pagelle : dal 13 febbraio si slitta al martedì - ecco perchè : Il meglio e il peggio della prima puntata de L'Isola dei famosi, con le pagelle e i video della serata d'esordio. Ritmo fiacco, malgrado la crisi di Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:33:00 GMT)

Ascolti TV | Martedì 16 gennaio 2018. Romanzo Famigliare al 20.4% - Ma che Bella Sorpresa 12% - Il Terzo Indizio 6.4% - Stasera Tutto è Possibile 8.5% : Romanzo Famigliare Su Rai1 Romanzo Famigliare ha conquistato 5.067.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 Ma Che Bella Sorpresa ha raccolto davanti al video 2.892.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.965.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Pietra Filosofale ha intrattenuto 2.003.000 spettatori (8.9%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al ...

Ascolti : Romanzo famigliare rivince - stabile Amadeus - diMartedì batte Cartabianca : Ascolti tv di martedì 16 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di martedì 16 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la quarta puntata della fiction Romanzo famigliare. Risultato? 5.067.000 spettatori (20,45% di share) e nuova leadership. Su Rai2 1.965.000 (8,52%) per Stasera tutto […] L'articolo Ascolti: Romanzo famigliare rivince, stabile Amadeus, diMartedì batte Cartabianca proviene ...

Ascolti : vince ma cala Romanzo famigliare - bene Amadeus - diMartedì doppia Cartabianca : Ascolti tv di martedì 9 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di martedì 9 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata la seconda puntata della fiction di Rai1 Romanzo famigliare ha ottenuto 5,4 milioni di spettatori (21,80% di share). La prima era stata seguita da 5.637.000 con […] L'articolo Ascolti: vince ma cala Romanzo famigliare, bene Amadeus, diMartedì doppia Cartabianca proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 9 gennaio 2018. Romanzo Famigliare 21.8% - Andiamo a Quel Paese 15.9%. Stasera Tutto è Possibile parte dall’8.7% : Romanzo Famigliare Su Rai1 la seconda puntata di Romanzo Famigliare ha conquistato .000 spettatori pari al 5.434% di share. Su Canale 5 la commedia, con Ficarra e Picone, Andiamo a Quel Paese ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 l’esordio della terza stagione di Stasera Tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari all’8.7% di share (qui gli Ascolti della prima puntata del 2016). Su ...

Ascolti TV | Martedì 2 gennaio 2018. In 5 - 5 mln per Napoli-Atalanta (21.1%). Victoria 10.5% - male Nek 3.3%. Il Giovane Montalbano su Rai Premium al 3.6% : Coppa Italia Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Atalanta ha conquistato 5.479.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 la serie inglese Victoria ha raccolto davanti al video 2.437.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Una Notte al Museo ha interessato 2.244.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Italia 1 Nek – Unici in Arena ha intrattenuto 731.000 spettatori con il 3.3% (presentazione di 8 minuti: ...