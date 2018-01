Ascolti tv | Atalanta-Juventus vince la serata con 5 | 5 milioni di spettatori su Rai1

Ascolti TV | Martedì 30 gennaio 2018. Atalanta-Juventus 21% - Adaline 11.7%. Stasera Tutto E’ Possibile 9.7% : Atalanta - Juventus - da Facebook I dati Auditel oggi sono stati diffusi in ritardo per un problema tecnico. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Atalanta – Juventus ha conquistato 5.590.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 Adaline – L’eterna giovinezza ha raccolto davanti al video 2.842.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 2.164.000 spettatori pari al ...

Ascolti tv - vince con 5 - 5 milioni di telespettatori la partita Napoli – Atalanta : Ascolti tv, Prime time E’ la partita di Coppa Italia, Napoli-Atalanta, andata in onda su Rai1, ad aggiudicarsi gli Ascolti della prima serata grazie a 5.479.000 telespettatori e il 21,12% di share. Canale 5 con la serie Victoria ha ottenuto 2.437.000 telespettatori pari al 10,52% di share, seguito a breve distanza da Rai2 che trasmetteva il film Una notte al museo, visto da 2.244.000 telespettatori pari a uno share dell’8,89%. Appena ...

