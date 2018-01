Arriva nelle sale cinematografiche “Le grida del silenzio” | opera prima di Sasha

Calciomercato Genoa - boom nelle ultime ore : Arriva Bessa : 1/16 LaPresse/Emanuele Pennacchio ...

Per il giorno della Memoria Arriva nelle sale 'Paradise' di Konalovskij : Per il giorno della Memoria arriva nelle sale il film del russo A ndrej Konalovskij dal titolo ' Paradise '. Tre storie incrociate: una donna aristocratica russa che vive a Parigi, rinchiusa in un ...

Instagram - nelle Storie Arrivano le gif : Adesso, fra i vari adesivi ed emoji a disposizione delle proprie Storie su Instagram, ci sono anche le amatissime gif animate. Anzi, per dirla con precisione, si tratta di sticker animati. L’app di condivisione videofotografica ha appena rilasciato ufficialmente questo tipo di decorazioni per le sue cronache effimere, utilizzate da oltre 300 milioni di utenti ogni mese. LEGGI ANCHEInstagram, come nascondere le foto senza eliminarle Ci sono ...

Arriva il film su De André - gli attori rivelano come sono entrati nelle parti : E' in arrivo nelle sale e su Rai1 il film 'Fabrizio De André. Principe libero'. Nei panni del cantautore genovese c'è Luca Marinelli accanto a Valentina Bellè, che veste quelli di Dori Ghezzi, e Elena ...

Clerus-App - Arriva l'applicazione che aiuta i preti nelle omelie : Per il momento i testi sono solo in italiano, ma prossimamente verranno resi disponibili anche in altre lingue

Terremoto - Lazio : Arrivate 35 segnalazioni per guasti e disagi nelle ‘casette’ : guasti e disagi in alcune casette per i terremotati del Lazio ma nel complesso, considerando il lavoro fatto, si tratta di numeri esigui. Sono 34 le segnaLazioni arrivate alla Regione Lazio per problemi nelle Sae (Soluzioni abitative in emergenza) su circa 500 casette consegnate e dopo 28 sopralluoghi compiuti in questi giorni su un totale di 35 previsti. A fornire le cifre è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Politiche ...

Crash Karaoke - su MTV Arrivano le sfide musicali nelle location più assurde : Indietro 14 gennaio 2018 ROMA – Da oggi, e per ogni domenica alle 19.00, su MTV – il brand iconico di Viacom International Media Networks Italia presente in esclusiva sul canale 133 di Sky – arriva il nuovo game show musicale Crash Karaoke. Un Karaoke improvvisato nelle location più assurde, davanti ad una folla stupita […] L'articolo Crash Karaoke, su MTV arrivano le sfide musicali nelle location più assurde sembra essere il primo su ...

Pippo Civati è Arrivato nelle Marche per dare inizio alla campagna elettorale di Liberi e Uguali : 'il segno tangibile di una politica che sappia coniugare soluzioni, proposte di legge, azioni sul campo e solidarietà'. Il rifugio sarà a disposizione per servizi solidali, come consulenze legali, ...

