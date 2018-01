: Da santona a showgirl, arrestata la veggente transgender: «Milioni di euro per guarire i fedeli» - LucaCasalenuovo : Da santona a showgirl, arrestata la veggente transgender: «Milioni di euro per guarire i fedeli» - stefano267 : Da santona a showgirl, arrestata la veggente transgender: «Milioni di euro per guarire i fedeli» - zazoomblog : Arrestata la transgender conosciuta come Sveva Cardinale - #Arrestata #transgender #conosciuta - claudiog70a2013 : Da santona a showgirl, arrestata la veggente transgender: «Milioni di euro per guarire i fedeli» - massimoneri90 : Da santona a showgirl, arrestata la veggente transgender: «Milioni di euro per guarire i fedeli» -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Non è il primo caso e non sara' l'ultimo di raggiro a scopo di lucro, perpetrato ai danni di persone che, in buona fede, cadono nella rete di malfattori, quello di Paola Catanzaro, in arte, #di 42 anni, nota nel mondo televisivoshowgirl. La donna è stata intervistata dalle Iene Paola Catanzaro, che era anche stata intervistata dalle Iene, ha pensato bene di procacciarsi denaro liquido truffando, con la complicita' del marito Francesco Rizzo, e altre 7 persone, tra cui ci sono pure suoi parenti si sa, buon sangue non mente, chi aveva necessita' di un supporto religioso e spirituale, per i più svariati motivi. La donna, a suo dire veggente, è stata accusata dopo le indagini coordinate dal gip Giuseppe Biondi e a to della richiesta del pm Luca Miceli, coordinatore delle indagini. Sono state nove le persone che, attraversate da dolori profondi, ...