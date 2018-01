App per registrare telefonate

Come utilizzare SKEDit - l'App per pianificare i messaggi su WhatsApp : l'applicazione è molto utile soprattutto per i social media manager e per coloro che lavorano nel mondo della comunicazione. Ma anche per i semplici utenti che vogliono avere un controllo maggiore ...

Ottimo trimestre per Samsung - che si prepara a Galaxy X e registra una nuova App : Samsung raggiunge ottimi risultati nel quarto trimestre 2017, soprattutto per quanto riguarda chip e display. Il 2018 dovrebbe essere l'anno, finalmente, di Samsung Galaxy X, l'atteso smartphone pieghevole, mentre il produttore registra il marchio "Uhssup" per una nuova applicazione. L'articolo Ottimo trimestre per Samsung, che si prepara a Galaxy X e registra una nuova app è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Atalanta-Juventus - gaffe social per Semplici : il tweet incriminato scompare per poi riApparire sul profilo di... De Sciglio! [FOTO] : Nel profilo twitter di Leonardo Semplici spunta un tweet che celebra la Juventus: il cinguettio poi cancellato finisce sul profilo di De Sciglio Nella notte di ieri la Juventus ha avuto la meglio sull'...

SKEDit permette di pianificare l’invio di SMS - email - messaggi WhatsApp e post Facebook : SKEDit è un'applicazione che permette di pianificare l'invio di SMS, email, post di Facebook, messaggi di WhatsApp e creare promemoria per le chiamate e consente di creare gruppi, impostare ripetizioni personalizzate, aggiungere allegati, gestire e seguire lo stato dei messaggi che verranno inviati al momento giusto. L'articolo SKEDit permette di pianificare l’invio di SMS, email, messaggi WhatsApp e post Facebook è stato pubblicato per ...

La candidata grillina 'strAppata alla Merkel' non lavora per Merkel : Berlino. Non bastava la prolungata crisi politica dovuta alla risicata vittoria elettorale a settembre. A complicare il lavoro di Angela Merkel è sopraggiunta la seconda fase del Dieselgate, con le rivelazioni sui gas di scarico testati su ...

Nel 2017 Google ha rimosso 700.000 Applicazioni pericolose dal Play Store : Nel 2017 Google ha rimosso circa 700.000 applicazioni ingannevoli o pericolose dal proprio Play Store, un dato molto significativo che segna una crescita del 70% rispetto al dato del 2016. La maggior parte di queste applicazioni non è mai arrivata effettivamente sullo Store di Google, visto che è stata bloccata dagli algoritmi di sicurezza. L'articolo Nel 2017 Google ha rimosso 700.000 applicazioni pericolose dal Play Store è stato pubblicato ...

Ilva : Gentiloni - aperti a dialogo ma investitori non possono scAppare : Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Sull'Ilva "siamo aperti al dialogo, ma tutto possiamo fare tranne che far scappare gli investitori". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ospite di 'Uno mattina'.

Microsoft : taglio di prezzo per Xbox One S in GiAppone : A quanto pare Xbox One non riesce a fare breccia nei cuori dei giocatori Giapponesi, un territorio dove la console di Microsoft continua a trovare qualche difficoltà.A testimoniarlo è il recente comunicato ufficiale di Microsoft Japan con il quale si annuncia un taglio di prezzo per Xbox One S. Come segnala Dualshockers, ora la versione da 1 TB può essere acquistata in territorio Giapponese per 29,980 yen (circa 222 Euro), il prezzo riguarda le ...

Il Papa ha mandato un inviato in Cile per fare Approfondimenti sui casi di pedofilia che coinvolgono il vescovo Barros : Il Papa ha deciso di mandare un inviato in Cile per fare approfondimenti sui casi di pedofilia che coinvolgono il vescovo Juan Barros e di cui si è parlato nelle scorse settimane durante il viaggio del Papa in Sudamerica. Nel The post Il Papa ha mandato un inviato in Cile per fare approfondimenti sui casi di pedofilia che coinvolgono il vescovo Barros appeared first on Il Post.

GiAppone - dietro l’ammodernamento della flotta c’è la caccia alle balene. Ma per “scopi scientifici” : La caccia continua. Il Giappone sarebbe sul punto di ammodernare la propria flotta di baleniere. Due indizi, in questo caso, fanno una prova. Il primo: l’agenzia della pesca, organizzazione afferente al ministero dell’agricoltura, delle foreste e delle risorse marine, ha richiesto al governo l’inserimento di circa 900mila euro nel budget annuale per uno studio sul futuro della pesca commerciale di balene. Lo studio prenderà in considerazione ...

Roma - trAppola Facebook per una quindicenne : adescata e violentata da 45enne : Un falso profilo Facebook e un mare di bugie. 'Ciao, sono Manuel, ho venticinque anni, studio medicina. Sembri simpatica, chattiamo un po'?'. La presentazione sul web ha tradito ogni aspettativa. Lei ...

Premier Gb May in Cina per rafforzare rApporti commerciali : Roma, 31 gen. , askanews, La Premier britannica Theresa May è arrivata oggi in Cina per cercare di rafforzare i suoi rapporti commerciali con la seconda economia del mondo, in un momento in cui sta tagliando i ponti con l'Unione europea. May ha iniziato la sua visita dalla città industriale nella Cina centrale di Wuhan …

AMICI 17/ Biondo Applaude la performance di Luca - Irama nuovo ingresso nel talent : Luca vince la sfida, Irama entra ad AMICI 17. Biondo si complimenta con il cantante per la sua performance. E il web si scatena sull'ingresso di Irama.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 05:25:00 GMT)

HAppY! - SyFy rinnova la serie per una seconda stagione! : Buone nuove per i fan di HAPPY!. All'indomani del season finale, SyFy ha confermato che la serie tornerà per una seconda stagione. Ricordiamo che la serie, tratta dall'omonimo fumetto, ha come protagonista Christopher Meloni, nel ruolo di Nick Sax, ex poliziotto divenuto un sicario scettico, che fa coppia con un piccolo unicorno blu di nome Happy per salvare una bambina.ARTICOLI CORRELATI: HAPPY! - Recensione 1x07 "Destroyer of Worlds"Ecco le ...