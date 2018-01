Anticipazioni Beautiful | IVY FORRESTER lascia la soap? Puntate americane

BEAUTIFUL / Katie è pericolosa? Cresce la paura di Quinn davanti alle sue minacce (Anticipazioni 31 gennaio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 31 gennaio: Quinn, dopo le minacce di morte subite, teme davvero che Katie possa rivelare il suo segreto a Eric o, anche peggio, possa farle del male.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 07:03:00 GMT)

Beautiful - Anticipazioni americane e trame future gennaio 2018 : Liam lascia Steffy - Sally si fa avanti e torna Hope : Un bel mesetto quello che sta per terminare in America: le anticipazioni americane di Beautiful sulle puntate di gennaio 2018 sono davvero molto ricche. Per un matrimonio che potrebbe essere finito per sempre, un nuovo triangolo potrebbe essere in arrivo, e nuovamente con Liam Spencer protagonista, suo malgrado, però. Cosa succederà? In sintesi, Liam scoprirà che Steffy lo tradirà con Bill e metterà fine al loro matrimonio, dando così speranze a ...

Beautiful Anticipazioni 30 gennaio 2018 : Quinn in pericolo : Infuriata per il suo licenziamento, la Logan arriva a compiere un gesto inconsulto contro la designer.

BEAUTIFUL - Anticipazioni e trame puntate dal 5 al 9 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 5 a sabato 9 febbraio 2018: Katie viene condotta alla stazione di polizia per riferire in merito allo sparo che ha visto coinvolta Quinn. Gli indizi in mano del tenente Baker sono tutti contro Katie, che però si dichiara innocente. Intanto Steffy accetta un invito a pranzo da parte di Thomas e Sally, ma l’incontro è piuttosto teso. Quinn vede dalla finestra una donna a casa di Katie. ...

BEAUTIFUL / Katie punta un telescopio verso villa Forrester : scopre un nuovo tradimento? (Anticipazioni 30 ge : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 30 gennaio: Katie, dopo il licenziamento dalla Forrester Creations, è furiosa contro Quinn e le punta contro una pistola. Poi...(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 04:49:00 GMT)

Anticipazioni Beautiful trama puntate 5-10 febbraio 2018 : Deacon spara contro Quinn che dice Ti amo a Ridge! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 5 febbraio a sabato 10 febbraio 2018: Deacon ritorna per uccidere Quinn! Nicole rivendica i diritti su Lizzie! Anticipazioni Beautiful: Sheila viene arrestata! Deacon attenta alla vita di Quinn che svela a Ridge i sentimenti che prova per lui! Nicola si rifiuta di firmare i documenti per ufficializzare l’adozione di Lizzie! Imperdibili sono i prossimi appuntamenti in compagnia della soap ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di martedì 30 e mercoledì 31 gennaio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 30 e mercoledì 31 gennaio 2018: Katie (Heather Tom) arriva a minacciare Quinn (Rena Sofer) con un’arma, ma viene salvata da Ridge (Thorsten Kaye) che proprio in quel momento si trova ad entrare in ufficio… Katie, una volta a casa sua, spia ancora Quinn grazie ad un telescopio e in lei monta ancora più rabbia quando vede la “nemica” accanto a Ridge… Maya (Karla Mosley) e ...

Beautiful Anticipazioni : Sheila sta tornando : Sheila (Kimberlin Brown) Il diavolo è tornato. Le vicende di Beautiful stanno per essere nuovamente movimentate dal ritorno di Sheila Carter, la cattiva dei cattivi (qui maggiori info). Stando alle anticipazioni ufficiali la sua ricomparsa è prevista nella puntata di sabato, anche se, considerando la messa in onda spezzattino da parte di Canale 5, potrebbe slittare al prossimo lunedì. Di seguito tutti i dettagli su quello che accadrà questa ...

Beautiful - Anticipazioni USA : Hope vuole aiutare Steffy : Cosa sta succedendo nelle puntate americane di The Bold and The Beautiful, ora che un pò tutti sanno di Liam e Steffy? Come già abbiamo appreso, Ridge si è precipitato nell’ufficio di Bill e Liam è stato “consolato” dalla rossa Sally e dalla bionda Hope. Ma ora qualcuno si impegnerà a riavvicinare la coppia, vediamo di chi si tratta, con le anticipazioni della soap provenienti dagli Stati Uniti. Beautiful, anticipazioni ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : BROOKE si scontra con BILL SPENCER : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, BROOKE Logan, stando agli spoiler, auspicherà che le sue prossime nozze con Ridge Forrester possano essere un’occasione per ricucire lo strappo tra Liam e Steffy, uno strappo che a dire il vero appare insanabile: il ragazzo non riesce a perdonare la moglie e non intende tornare sui propri passi circa l’annullamento con cui vuole porre fine al loro matrimonio. BROOKE ha già provato a ...

Beautiful : le trame dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 – Anticipazioni : Beautiful, la soap opera statunitense, approdata in Italia dal 1990 (su Rai2, e dal 1994 passata a Canale5), continua tutt’oggi ad andare in onda con grande successo con la messa in onda dal lunedì al venerdì dalle 13:40 alle 14:10. Beautiful | Le trame della settimana dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 | Il ritorno di Sheila Carter Eric chiede alla moglie di licenziare Katie: il capo della […] L'articolo Beautiful: le trame ...

BEAUTIFUL/ Katie punta una pistola contro Quinn : andrà fino in fondo? (Anticipazioni 29 gennaio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 27 gennaio: Katie punta una pistola contro Quinn dopo avere appreso il proprio licenziamento dalla Forrester Creations. Poi interviene Ridge...(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:39:00 GMT)

Beautiful - Anticipazioni americane : un errore imperdonabile : anticipazioni Beautiful, puntate americane: la proposta di Bill Beautiful non si smentisce mai: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Bill farà una proposta choc a Steffy. Bill Spencer e la nuora Steffy si sono abbandonati alla passione. Dopo poco la giovane ha scoperto di essere incinta. Il test del Dna ha confermato che il bambino è figlio di Liam ma il giovane, dopo aver ...