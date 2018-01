Angelina Jolie alla Nato contro la violenza sulle donne

Angelina Jolie tra i rifugiati : «I diritti di ogni bambino» : Gli anni da ribelle, le droghe, le scelte sopra le righe sono ormai solo un ricordo per Angelina Jolie, che oggi vive di famiglia, cinema (poco) e impegni umanitari. L’ultimo l’ha portata in Giordania, a una manciata di chilometri dalla capitale Amman, tra i rifugiati siriani di un campo profughi. Con lei anche le figlie Zahara e Shiloh, che hanno voluto accompagnarla. LEGGI ANCHEAngelina Jolie, che vuole restare single «Hanno ...

Chi bacia meglio tra Angelina Jolie e Jennifer Aniston? Te lo dice Gerard Butler : Gerard Butler ha avuto la fortuna di lavorare sia con Angelina Jolie che con Jennifer Aniston. Ospite del Watch What Happens Live, l’attore ha risposto a due domande scottanti e una riguarda proprio le due attrici che, come sai, hanno un ex in comune: Brad Pitt, e ancora si evitano l’un l’altra com’è successo agli ultimi Golden Globes. Chi bacia meglio tra Angelina Jolie e Jennifer Aniston, perlomeno parlando di ...

Brad Pitt e Angelina Jolie sono sempre più vicini : ... ma sempre le guardie del corpo o le tate, in molti sperano che questo sia un piccolo passo verso la rinascita di quella coppia, i BrAngelina, che ha incantato il mondo. Ruggero Biamonti Consigliato ...

Cancro - gene “Angelina Jolie” non aumenta la mortalità del tumore al seno : Quando cinque anni fa una delle attrici più ammirate del mondo annunciò di essersi sottoposta a una doppia mastectomia per evitare le conseguenze del tumore che aveva ucciso la madre e la zia, moltissime donne si precipitarono a fare esami e screening. Oggi, dopo che Angelina Jolie ha deciso tre anni fa di farsi rimuovere anche le ovaie, arriva la notizia che la mutazione del gene Brca, che aumenta fino a otto volte il rischio di Cancro, non è ...

Angelina Jolie - che vuole restare single : single e non interessata a un appuntamento. Così va la vita di Angelina Jolie dalla fine – improvvisa – del matrimonio con Brad Pitt, datata settembre 2016. Da allora l’attrice si è data quest’ordine di priorità: prima i sei figli (Maddox, 16 anni, Pax, 14 anni, Zahara, 13, Shiloh, 11, e i gemelli Vivienne e Knox, 9), poi la carriera dietro e davanti la macchina da presa. «Non esce con nessuno e non lo farà per molto ...

Brad Pitt e Angelina Jolie : l’educazione dei figli sarebbe stata la causa del divorzio : È passato ormai più di un anno da quando Brad Pitt e Angelina Jolie si sono lasciati, ma continuano a spuntare dettagli sulla fine della storia. Secondo l’ultimo, raccontato da una fonte a HollywoodLife, le due superstar avrebbero divorziato perché non erano più d’accordo su come crescere i loro sei figli. “Angelina continua a portarli sui red carpet, mentre Brad fa tutto il contrario. E mentre Angelina tratta i figli come ...

Brad Pitt - la nuova vita dopo il divorzio con Angelina Jolie : Brad Pitt cambia vita dopo la separazione con Angelina Jolie: le attenzioni verso i figli e la sua quotidianità La vita privata di Brad Pitt è cambiata dopo la separazione con Angelina Jolie. Con i suoi sei figli riesce a trascorrere del tempo almeno un paio di volte a settimane. Una fonte a Hollywood Life […] L'articolo Brad Pitt, la nuova vita dopo il divorzio con Angelina Jolie proviene da Gossip e Tv.

Brad Pitt furioso con Angelina Jolie per i Golden Globe : è scontro : Brad Pitt su tutte le furie contro Angelina Jolie . Lo sostiene una fonte anonima a HollywoodLife , partendo dall'apparizione dell'attrice ai Golden Globe 2018 , evento che si è svolto la scorsa ...

Angelina Jolie sorride per Shiloh e Zara : Da quando Angelina Jolie non è più la signora Pitt, i red carpet di Hollywood non li divide con l’attore ma non li affronta nemmeno da sola. Il premio Oscar per Ragazze Interrotte può contare su un’intera squadra, la sua personalissima tribù: i sei figli Maddox, 16 anni, Pax, 14 anni, Zahara, 13, Shiloh, 11, e i gemelli Vivienne e Knox, 9. Così se ai Golden Globe del 7 gennaio 2018 ha portato il secondogenito, adesso al National ...

Angelina Jolie - abito nero contro gli abusi : Un gesto che le attrici più belle del mondo hanno fatto per lanciare 'Time's Up', il movimento volto a sostenere le vittime di abusi che non possono permettersi le spese legali.