Alzheimer | un ‘pacemaker’ inserito nel cervello ne rallenta il declino

: Sperimentato il pacemaker per Alzheimer: l'impianto cerebrale sembra dare aiuto ai pazienti - AlzheimerRiese : Sperimentato il pacemaker per Alzheimer: l'impianto cerebrale sembra dare aiuto ai pazienti -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Un ‘pacemaker’ impiantato nelilmentale di pazienti con, aiutandoli a mantenere capacita’ cognitive fondamentali per la vita di tutti i giorni come l’abilita’ decisionale, la capacita’ di pianificare e di risolvere problemi, funzioni senza le quali e’ impossibile anche rifarsi il letto o vestirsi da soli. E’ il traguardo reso noto sul Journal of’s Disease da esperti della Ohio University. Per ora sono tre i pazienti cui e’ stato impiantato il pacemaker – un minuscolo apparecchietto simile a quello per il cuore – gia’ in uso clinico per trattare il Parkinson (oltre 135 mila pazienti con Parkinson nel mondo ne hanno uno). Il pacemaker si inserisce nei lobi frontali che presiedono a funzioni fondamentali quali la capacita’ di pianificare e prendere decisioni. ...