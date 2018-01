Allerta meteo Friuli Venezia Giulia | rischio valanghe in aumento

Allerta meteo Emilia-Romagna : in arrivo pioggia e vento - neve oltre i 1300 metri : “L’approssimarsi di una perturbazione determinera’ l’afflusso di intense correnti sud occidentali con ventilazione in forte intensificazione e precipitazioni diffuse sull’intero territorio regionale. Sono previsti venti di Burrasca moderata (62-74 km/h) sulle sottozone di crinale appenninico e sulle sottozone collinari centro-orientali. Sono previsti venti Forti (50 -61 Km/h) sulle sottozone collinari occidentali. ...

Allerta meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalla mezzanotte : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo criticità codice giallo per rischio neve da mezzanotte dell’1 febbraio e fino alle 14 del 2 febbraio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), NV-03 (Alta Valtellina), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi comasche-lecchesi), NV-06 (Prealpi bergamasche), NV-07 (Valcamonica) e NV-08 (Prealpi bresciane). Una ...

Allerta meteo : inizio Febbraio di maltempo al Centro/Nord ma farà freddo solo sulle Alpi - caldo scirocco al Centro/Sud : 1/24 ...

Allerta meteo Liguria : criticità “gialla” - prevista neve nel savonese : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diramato un’Allerta Meteo per neve, sulla base delle previsioni di Arpal: l’avviso riguarda la zona della Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida ed è valido dalle 20 di oggi alle 8 di domani sabato 27 gennaio. Ecco di seguito il bollettino: SITUAZIONE: è in arrivo un peggioramento delle condizioni Meteo sulla Liguria con precipitazioni che, per via delle ...

Allerta meteo Lombardia : criticità per rischio neve : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticita’ (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte di oggi, giovedi’ 25 gennaio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Media-Bassa Valtellina, Sondrio), NV-04 (Prealpi varesine, Varese), NV-05 (Prealpi comasche- lecchesi, Como e Lecco) e NV-06 (Prealpi bergamasche, Bergamo). La spiega ...

Allerta meteo - Venerdì 26 Gennaio di maltempo invernale al Nord/Ovest : neve a bassa quota. Ancora sole e caldo al Centro/Sud : 1/11 ...

Allerta meteo Lombardia : rischio valanghe in Valtellina : La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, ha confermato la moderata criticità (codice arancione), per rischio valanghe nelle zone 12 (Retiche occidentali, province di Como e Sondrio), 13 (Retiche ...

Allerta meteo - Domenica estrema sull’Italia : forte vento dalle Alpi alla Sicilia - caldo anomalo al Nord e maltempo al Sud [LIVE] : 1/18 ...

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : calo delle temperature e venti di burrasca da Nord a Sud : Allerta Meteo – Correnti Nord atlantiche in quota determineranno nelle prossime ore una nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con conseguente abbassamento delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni ...

Allerta meteo Lombardia : domani criticità “gialla” per rischio neve : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo criticità gialla per rischio neve per la giornata di domani, in Valchiavenna e in Valtellina (Sondrio), e in Valcamonica (Brescia). Sono attese deboli nevicate residue al mattino di domani sulla fascia alpina e prealpina, abbondanti solo lungo i crinali di confine. E’ previsto un rialzo dello zero termico, che si attestera’ attorno ai ...

Allerta meteo Toscana : criticità “gialla” per vento forte e mare mosso : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo relativamente alle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Firenze, in quanto è atteso un peggioramento della situazione a partire dal pomeriggio di oggi, con temporaneo rinforzo del vento e del moto ondoso. E’ atteso un miglioramento dalla mattina di domani. Dal tardo pomeriggio di oggi atteso libeccio in rapida ...

Allerta meteo - alla fine sarà comunque una Domenica di maltempo al Sud : vento forte e piogge intense - tutti i DETTAGLI : 1/15 ...

Allerta meteo Sardegna : da domani pomeriggio criticità per venti forti e mareggiate : La protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’Allerta Meteo per venti forti e mareggiate valida a partire dal pomeriggio di domani: il fenomeno interesserà inizialmente il nord dell’isola per estendersi al resto della regione nel corso della notte. Dal pomeriggio di domani i venti soffieranno forti da ovest, localmente sino a burrasca mentre dopodomani saranno forti o di burrasca sulla costa occidentale, sulla costa ...

Allerta meteo Lombardia : fronte freddo in arrivo - criticità per neve da domani : La Sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessorato alla Sicurezza, protezione civile e immigrazione, ha emesso un’Allerta Meteo criticità codice giallo (ordinaria) per rischio neve dalle ore 12 di domani, sabato 20 gennaio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), NV-03 (Alta Valtellina), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi ...