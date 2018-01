Allerta massima per arrivo Erdogan Pronti 3 500 uomini forze dell’ordine

Terremoto in Alaska : massima Allerta tsunami tra Stati Uniti e Canada - Evacuazioni in atto : Fortissimo Terremoto scuote il nord America. tsunami in atto nel Pacifico, allarme massimo tra Alaska e Canada e le Aleutine. Come vi abbiamo parlato in questo articolo, una fortissima scossa di...

Filippine - forte eruzione del vulcano Mayon : massima Allerta : Filippine, forte eruzione del vulcano Mayon: massima allerta Filippine, forte eruzione del vulcano Mayon: massima allerta Continua a leggere L'articolo Filippine, forte eruzione del vulcano Mayon: massima allerta sembra essere il primo su NewsGo.

Un lento smottamento mette lo stato di Washington in massima Allerta : possibile una frana imponente : Un lento smottamento in una regione agricola dello stato di Washington ha costretto all’evacuazione mentre le autorità si preparano per quello che dicono sia inevitabile: il collasso di un costone che si trova al di sopra di dozzine di abitazioni e di una superstrada chiave. Le persone a Washington sono particolarmente caute nei confronti delle frane in seguito a una del 2014 a nord di Seattle che ha dilagato in una piccola comunità e lungo una ...

Allerta massima in Valle d’Aosta : “valanghe mai viste in precedenza” : “Possono raggiungere il fondoValle sia con la componente nubiforme sia con la densa, e in alcuni casi superare i limiti storici conosciuti” le valanghe spontanee previste martedi’ 9 – sopra il limite del bosco – dal bollettino dell’Ufficio neve e valanghe della Regione Valle d’Aosta. Il pericolo sale infatti all’eccezionale grado 5-molto forte (su una scala da 1 a 5) nelle vallate del Gran ...

Massima Allerta in Papua Nuova Guinea : vulcano si risveglia - popolazione evacuata : Massima allerta in Papua Nuova Guinea, in particolare nella piccola isola di Kodovar, dove un vulcano, ritenuto dormiente, si è risvegliato eruttando cenere. Il vulcano, alto 500 metri, ha iniziato la sua attività venerdì e ha continuato da allora ad avere un costante “pennacchio” di cenere. Immediata l’evacuazione dei 600 abitanti della piccola isola. “Al momento è solo un’emissione continua di cenere ...

Tempesta Eleanor : in Francia è Allerta massima per le valanghe : Dopo il passaggio della Tempesta Eleanor in Francia il rischio valanghe nelle Alpi francesi è stato innalzato al livello massimo. In diverse località dell’Alta-Savoia le piste sono state chiuse per il vento forte, la neve ancora fresca e l’aumento delle temperature. La Tempesta Eleanor ha provocato una vittima e danni materiali nel Paese: 18.000 utenze sono ancora senza corrente elettrica. L'articolo Tempesta Eleanor: in Francia è ...

Allerta Mercoledi' 3 Gennaio : massima attenzione ai venti molto forti - ecco le zone colpite : Anche nella giornata di domani insisteranno venti molto forti su buona parte della penisola. In particolare saranno colpite le zone alpine fra Piemonte e Valle d'Aosta (venti di caduta) e le regioni...

Capodanno 2018 - la festa nelle piazze tra musica - show e massima Allerta : Firenze, 1 gennaio 2018 - Si festeggia il Capodanno 2018 nelle città, con tanta musica e grandi show. massima allerta da parte delle forze dell'ordine: un occhio speciale viene rivolto alla sicurezza ...

Capodanno a Roma - massima Allerta : più agenti e Centro off-limits : Centro storico interdetto a camion e furgoncini, fioriere anti-sfondamento nei principali punti di accesso alla ztl, 400 vigili mobilitati e altrettanti uomini tra polizia e carabinieri. La questura, ...

