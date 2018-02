Allarme terrorismo | miliziani dell' Isis sono sbarcati in Italia?

Milano - Allarme terrorismo a Capodanno : Milano, 9 gen. - (Adnkronos) - La procura di Milano ha aperto un'inchiesta, per ora senza ipotesi di reato e indagati, su una prenotazione sospetta di una camera di albergo in zona Fiera da parte di ...

Allarme terrorismo in Italia : 105 espulsi e 129 foreign fighters : Sono centinaia le persone che minacciano l'Italia. Lo dicono i dati del ministero dell'Interno sulla sicurezza nel Paese. Nel 2017, infatti, sono state ben 105 le espulsioni ordinate dal Viminale per radicalizzazione e rischio terrorismo. Quasi il doppio rispetto al 2016, quando furono "solo" 66. Il numero di estremisti arrestati per motivi religiosi è rimasto comunque stabile (36 nel 2017 e 33 nel 2016).Aumentano ...

Olanda - Allarme terrorismo - arrestati quattro uomini sospetti : La polizia olandese ha arrestato quattro uomini, tra cui un cittadino svedese, sospettati di essere coinvolti in attività terroristiche. Un uomo, 29 anni, era arrivato in Olanda da Stoccolma, mentre ...

Allarme terrorismo - voli Emirates vietati alle tunisine : "Vogliono colpire gli Emirati Arabi" : Gli Emirati sono in possesso di informazioni di intelligence secondo cui tra i foreign fighter di ritorno da Siria e Iraq potrebbero esservi donne con passaporto tunisino intenzionate a colpire nel Paese del Golfo

L'Allarme della polizia locale : Lavoriamo contro il terrorismo ma non abbiamo alcuna tutela : Non solo multe, la polizia locale è tanto altro. Una serie di ruoli, con rischi annessi e connessi, che non vengono però riconosciuti dallo Stato. Il motivo? L’esclusione dalla legge 121 nella quale, al contrario, sono inserite tutte le forze di polizia dello Stato come ad esempio i carabinieri.Questa legge è il frutto di un lungo percorso di “democratizzazione” delle polizie in Italia. Nel 1981 la legge 121 ...

Allarme terrorismo : bomba a Roma Video : Questa mattina, 7 dicembre 2017 in via Britannia 37 presso la stazione dei #Carabinieri Caserma Caccamo a San Giovanni, è stata fatta esplodere una bomba alle ore 5.30. Nonostante il fatto che l'ordigno esplosivo non abbia causato né morti né feriti, si ipotizza che questo sia stato un atto terroristico. Dopo la notizia, il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Antonio de Vita, si è recato immediatamente sul posto dell'esplosione per ...

Londra. Falso Allarme terrorismo - feriti : 8.10 Sono almeno 16 le persone rimaste lievemente ferite nel Falso allarme terrorismo avvenuto ieri alla stazione della metropolitana londinese di Oxford Circus,di cui nove ricoverate in ospedale. Lo ha reso noto la Polizia di Londra. Scotland Yard, intervenuta dopo una segnalazione di spari nei pressi della stazione, ha circondato la zona per oltre un'ora senza trovare alcuna traccia di armi,proiettili o di persone sospette;nel fuggi fuggi ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : falso Allarme terrorismo a Londra (25 novembre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: falso allarme terrorismo a Londra. Oltre duecento morti in un attacco terroristico in Sinai. Sotto inchiesta il Sindaco di Mantova. (25 novembre 2017).(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 00:31:00 GMT)