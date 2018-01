Al via i primi corsi sul wine marketing a misura di donna

Treno deragliato a Pioltello - primi quattro indagati per disastro ferroriviario : ci sono ad Rfi e Trenord : Erano attese e le prime iscrizioni nel registro degli indagati sono attivate. La procura di Milano procede, allo stato, contro quattro persone per l’incidente ferroviario di giovedì scorso nel milanese nel quale hanno perso la vita tre donne e altre 46 persone sono rimaste ferite. Nell’indagine, passata da ignoti a noti, l’ipotesi di reato principale è disastro ferroviario colposo. L’iscrizione è un atto dovuto per consentire ...

Lotta alla povertà. Al via i primi pagamenti per il reddito di inclusione : L’assegno sarà erogato per 18 mesi. E’ rinnovabile per non più di 12 mesi, ma tra la conclusione e l’inizio del Rei successivo dovranno passare almeno 6 mesi

E Poi C’è Cattelan al via il 22 gennaio : i primi ospiti e l’apertura con Cesare Cremonini e Ballo : E Poi C'è Cattelan torna in TV il 22 gennaio 2018. La quinta edizione del programma condotto da Alessandro Cattelan è stata presentata oggi nel corso della conferenza stampa riservata ai media. Saranno tante le novità dell'edizione 2018, che dal 22 gennaio sarà su Sky Uno in seconda serata. Alessandro Cattelan non le rivela lasciando che il pubblico le scopra autonomamente nelle prossime settimane. Tuttavia anticipa l’apertura con Cesare ...

Chieti - Di Primio : al via procedure per filovia e funiculare : Chieti, 9 gen. (askanews) 'Finalmente hanno inizio le procedure per dotare la città di Chieti, entro il 2020, di due straordinari sistemi di trasporto pubblico che renderanno Chieti la città più ...

I primi 80 anni del ragazzo della via Gluck : Il sei gennaio ha compiuto ottant’anni Adriano Celentano, uno che di anni ne avrà venti per tutta la vita. Mi sono chiesta cos’ha di speciale, per quelli della mia generazione: non è un De André, né un De Gregori, né un Guccini, e nemmeno un Renato Zero. Non ci si può riconoscere nei suoi testi e neanche nella sua musica. Eppure Adriano Celentano ha avuto, e ha ancora, un’energia unica e un carisma irresistibile. I suoi programmi televisivi sono ...

American Crime Story 2 The Assassionation of Gianni Versace al via il 19 gennaio su Sky : la sinossi dei primi tre episodi : American Crime Story 2 The Assassionation of Gianni Versace è sicuramente una delle serie più attese di questo inizio 2018, una di quelle che difficilmente dimenticheremo e che potremo inserire nella lista delle più sconvolgenti dell'anno. Il debutto di American Crime Story 2 si avvicina a grandi passi non solo negli Usa, dove andrà in onda a partire dal 17 gennaio, ma anche in Italia. Sky ha deciso di mandare in onda in contemporanea la ...

Firenze. Ecco i primi lavori che prendono il via nel 2018 : Ecco i lavori che prenderanno il via nella prima settimana del 2018 sulle strade cittadine. La sistemazione di tombini della rete idrica in via del Romito e via Reginaldo Giuliani, ma anche un nuovo allaccio all’acquedotto in via di Careggi e…Continua a leggere →

Ossigeno nello spazio : al via i primi test nel 2018 : Uno dei principali obiettivi per l’Astronomia e la Fisica è quella di riutilizzare risorse preziose come l’Ossigeno per rendere le future missioni spaziali sempre piu’ autosufficienti. E’ l’obiettivo del progetto “Artemiss dell’Agenzia spaziale europea (Esa) che studia come la fotosintesi – il processo mediante il quale gli organismi convertono la luce in energia, producendo Ossigeno come ...

ULISSE/ Anticipazioni 9 dicembre : Alberto Angela presenta un viaggio nei primi due anni di vita : ULISSE, Anticipazioni puntata di sabato 9 dicembre 2017: a partire dalle 21.15 circa, Alberto Angela ci condurrà nel magnifico mondo dei bimbi dalla nascita ai primi due anni di vita.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 18:55:00 GMT)