Agenzia del farmaco | la Corte UE | arrivati i due ricorsi dell' Italia e del Comune di

Redditi 2018 - sul sito dell'Agenzia delle Entrate i nuovi modelli dichiarativi : Sul sito web dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le versioni definitive dei modelli dichiarativi per i Redditi 2018. Tra le novità di...

Sull'Agenzia del farmaco si muova la Commissione Ue : Milano - Dopo che Amsterdam si è dichiarata ufficialmente in ritardo, Milano ci riprova con l'Ema, l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali che lascerà Londra nel marzo 2019. «Difficile ma proviamoci» dice il sindaco, Beppe Sala. Antonio Tajani, presidente dell'Europarlamento, assicura: «Il Parlamento Europeo in piena autonomia e indipendenza, in qualità di co-legislatore, esprimerà la ...

Milano e la beffa dell’Agenzia del farmaco rimasta senza casa ad Amsterdam : D’altronde aver perso al sorteggio l’assegnazione dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, lasciava molti spazi di rimpianto ma anche, in fondo, l’idea che un progetto non surclassasse davvero l’altro, con buona pace di chi si è messo a fare le pulci anche ai font delle slide di presentazione. Se perdi al bussolotto dopo aver pareggiato 13 a 13 al terzo turno, smaltita l’amarezza della beffa puoi per certi versi ritenerti soddisfatto. A ...

L'Italia farà ricorso per l'Agenzia del Farmaco. Ma ci sono poche speranze : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo ha detto chiaramente: le possibilità di riaprire i giochi sull'assegnazione dell' Agenzia europea del farmaco , Ema, non sono 'grossissime' ma se si vuole ...

Agenzia europea del farmaco : forse possibile portarla a Milano - ricorsi di governo e Lombardia : Sulla mossa italiana cautela da Bruxelles. Intanto l'Olanda replica: rispetteremo gli accordi e la procedura per il trasferimento dei dipendenti dell'ema da Londra ad Amsterdam

Agenzia del farmaco - anche Milano fa ricorso contro il sorteggio : Dopo il governo, anche Milano va al contrattacco per aggiudicarsi l'Ema, l'Agenzia del farmaco. Martedì 30 alle 17 è in programma la giunta del comune di Milano: all'ordine...

Milano e la beffa dell’Agenzia del farmaco rimasta senza casa ad Amsterdam : D’altronde aver perso al sorteggio l’assegnazione dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, lasciava molti spazi di rimpianto ma anche, in fondo, l’idea che un progetto non surclassasse davvero l’altro, con buona pace di chi si è messo a fare le pulci anche ai font delle slide di presentazione. Se perdi al bussolotto dopo aver pareggiato 13 a 13 al terzo turno, smaltita l’amarezza della beffa puoi per certi versi ritenerti soddisfatto. A ...

A un mese dal voto - il governo alza la voce con l'Ue : quasi pronto il ricorso per riportare l'Agenzia del farmaco a Milano : Ma intanto il ricorso del governo su Ema si iscrive automaticamente nella categoria: 'arma politica elettorale'. Per il governo e per il Pd significa agitare una rivendicazione con l'Unione Europea a ...

A un mese dal voto - il governo alza la voce con l'Ue : quasi pronto il ricorso per riportare l'Agenzia del farmaco a Milano : A un mese dal voto per le politiche, anche il 'solitamente mite' Paolo Gentiloni alza la voce con l'Unione Europea. Lo fa per dare battaglia ancora su Ema, l'agenzia del farmaco 'orfana' della vecchia sede a Londra dopo la Brexit e in cerca di casa in un altro paese dell'Ue. E' ufficialmente noto ormai che Amsterdam, la città che a novembre - al fotofinish e per sorteggio - si aggiudicò la sede dell'Ema contro Milano, non ...

Ricorso dell'Italia per l'Agenzia Europea del Farmaco : La nuova sede dell'Agenzia Europea del Farmaco ad Amsterdam non sarà pronta prima della fine del 2019 e la soluzione provvisoria 'non è ottimale', perché offrirà solo 'la metà dello spazio' rispetto ...

Milano ci riprova con l’Agenzia europea del farmaco : Dopo la notizia sui ritardi di Amsterdam, che era stata scelta come nuova sede, Beppe Sala ha detto che il governo italiano presenterà ricorso The post Milano ci riprova con l’Agenzia europea del farmaco appeared first on Il Post.

Milano e la beffa dell'Agenzia del farmaco rimasta senza casa ad Amsterdam : Al netto del sorteggio di novembre e di come finirà la surreale vicenda, è evidente che il dossier olandese fosse più debole di quello italiano

Sede Agenzia del farmaco - Sala : “Oggi parte il ricorso del governo in Europa” : Il ricorso partirà in giornata. Le possibilità non sono altissime, “ma bisogna provarci”. Giuseppe Sala è fiducioso. L’edificio destinato a ospitare ad Amsterdam l’Agenzia europea del farmaco non sarà pronto per tempo e ora l’Italia vuole riprovare a portarla a Milano. “Ho chiamato Gentiloni e gli ho detto: è il momento di essere aggressivi, facciamolo, proviamoci, fino in fondo, e da quello che mi ha detto, e ...

Notizie del giorno : Agenzia del Farmaco e M5S : Notizie del giorno: Agenzia del Farmaco, Amsterdam è in ritardo. Luigi Di Maio ha presentato i candidati del Movimento 5 Stelle ad Tempio di Adriano a Roma. Notizie... L'articolo Notizie del giorno: Agenzia del Farmaco e M5S su Roma Daily News.