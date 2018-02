Aerei - come saranno i voli del futuro : come voleremo nel (prossimo) futuro? L’esperienza di viaggio a 10mila metri e oltre sta cambiando in profondità, negli ultimi anni. La metamorfosi è frutto di stili di vita, preferenze commerciali, atteggiamenti e ovviamente tecnologia. Il 2017 è stato d’altronde un anno d’oro per il settore: secondo la Iata, che rappresenta oltre l’80% delle compagnie del mondo, è stato abbattuto il muro dei 4 miliardi di passeggeri (numeri più precisi ...

Aerei - come saranno i voli del futuro : come voleremo nel (prossimo) futuro? L’esperienza di viaggio a 10mila metri e oltre sta cambiando in profondità, negli ultimi anni. La metamorfosi è frutto di stili di vita, preferenze commerciali, atteggiamenti e ovviamente tecnologia. Il 2017 è stato d’altronde un anno d’oro per il settore: secondo la Iata, che rappresenta oltre l’80% delle compagnie del mondo, è stato abbattuto il muro dei 4 miliardi di passeggeri (numeri più precisi ...

Aerei - come saranno i voli del futuro : come voleremo nel (prossimo) futuro? L’esperienza di viaggio a 10mila metri e oltre sta cambiando in profondità, negli ultimi anni. La metamorfosi è frutto di stili di vita, preferenze commerciali, atteggiamenti e ovviamente tecnologia. Il 2017 è stato d’altronde un anno d’oro per il settore: secondo la Iata, che rappresenta oltre l’80% delle compagnie del mondo, è stato abbattuto il muro dei 4 miliardi di passeggeri (numeri più precisi ...

Aerei - come saranno i voli del futuro : Da velivoli sempre più green all'addio ai display, passando per finestrini smart, streaming a bordo e assistenti robot: ecco gli Aerei dei prossimi 20 anni