: RT @Diegociorra: Cercare di capire la logica con cui @lucatommassini1 assegna i voti è come cercare di comprendere come fanno gli aerei a v… - SailorAnna : RT @Diegociorra: Cercare di capire la logica con cui @lucatommassini1 assegna i voti è come cercare di comprendere come fanno gli aerei a v… - walterwhiteITA : Aerei, come saranno i voli del futuro - Spigola_Tour : In futuro come saranno vi nostri #viaggi in Aereo - AntoVass : Aerei, come saranno i voli del futuro - CarlottaAzzi : RT @Diegociorra: Cercare di capire la logica con cui @lucatommassini1 assegna i voti è come cercare di comprendere come fanno gli aerei a v… -

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 31 gennaio 2018)voleremo nel (prossimo)? L’esperienza di viaggio a 10mila metri e oltre sta cambiando in profondità, negli ultimi anni. La metamorfosi è frutto di stili di vita, preferenze commerciali, atteggiamenti e ovviamente tecnologia. Il 2017 è stato d’altronde un anno d’oro per il settore: secondo la Iata, che rappresenta oltre l’80% delle compagnie del mondo, è stato abbattuto il muro dei 4 miliardi di passeggeri (numeri più precisi arriveranno nei prossimi mesi) per utili da 31,4 miliardi di dollari (+7,4% sul 2016 e un esercito di 11 milioni di passeggeri al giorno). Annus mirabilis anche per la sicurezza: solo 10 incidenti con 44 morti. Il 2017 è stato dunque “il più sicuro di tutti i tempi sia per numero di eventi che di vittime”,ha spiegato di recente l’Aviation Safety Network commentando i numeri dell’agenzia olandese To70 (che limita le sue analisi ai veli...