Adesca 15enne su Facebook e la stupra in un casale

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Un 40enne aveva creato un profilo falso su, facendo credere a unadi Roma di essere uno studente 25enne di medicina. La ragazzina non immaginava che la persona con cui aveva chattato molte volte fosse in realtà un uomo maturo. Dopo tante sessioni di chat, la minorenne aveva accettato di incontrarsi con l'uomo e purtroppo si è resa conto del tranello solo quando lui le ha imposto di seguirlo; la ragazzina è statata in unabbandonato in via Tiburtina. Il terribile episodio risale al 2014. L'uomo aveva già commesso violenze simili ed era stato condannato a 3 anni di reclusione. Non riusciva a contenere le sue pulsioni sessuali Il gip dopo qualche mese dallo stupro aveva emesso un divieto di avvicinamento alla ragazzina, dunque niente carcere per il 40enne che aveva finto di essere uno studente 25enne. Nonostante il provvedimento del giudice, lotore ha ...