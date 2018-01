Accuse di stupro | Tariq Ramadan fermato a Parigi

Nuove Accuse contro Steven Seagal - anche di stupro - : Due donne hanno fatto denuncia alla polizia di Los Angeles. Una delle due denuncia di essere stata violentata dall'attore nel 1994 quando era ancora teenager. Le accuse riportate dal sito The Wrap

Nuove accuse contro Steven Seagal: "Mi stuprò nel 1994" Due donne avrebbero depositato una denuncia alla polizia di Los Angeles. Il nome di Seagal era già stato fatto da numerose attrici

Riti esoterici con stupro - nuove Accuse al santone di Moncalieri : "Ha abusato di altre tre minorenni" : I poliziotti della Squadra Mobile lo avevano arrestato nel marzo scorso con l'accusa di stupro di gruppo su una sedicenne, prima plagiata, stordita con narcotici e poi coinvolta in rapporti sessuali. ...

The Ranch - Netflix licenzia Danny Masterson dopo le Accuse di stupro : Danny Masterson è ufficialmente fuori da The Ranch , la sit-com di Netflix che a breve tornerà sulla piattaforma streaming con una nuova stagione. 'dopo diverse discussioni, Netflix e i produttori hanno escluso Danny Masterson da The Ranch - si legge in un comunicato stampa ufficiale - Ieri è stato il suo ultimo ...

Nick Carter dei Backstreet Boys accusato di stupro dalla cantante Melissa Schuman : “Sono sotto shock - è la prima volta che sento queste Accuse” : Il cantante dei Backstreet Boys Nick Carter è stato accusato di stupro dall’ex cantante dei Dream Melissa Schuman, che ha deciso di raccontare la sua storia in un post sul suo blog e di pubblicarla su Twitter con l’hashtag #metoo, diventato ormai virale. La vicenda risalirebbe al 2002, quando i due cantanti registrarono una canzone insieme, ma Melissa non aveva mai detto nulla per paura di ripercussioni sulla sua carriera nel mondo ...

Jessica Szohr di Gossip Girl difende il collega Ed Westwick dalle Accuse di stupro : “La verità verrà fuori” : Jessica Szohr di Gossip Girl si è schierato dalla parte di Ed Westwick, reduce da una serie di accuse di violenza sessuale a suo carico. Dalla collega ed ex fidanzata giungono solo parole di shock per tali denunce, e al magazine Cosmopolitan, la Vanessa di Gossip Girl ha difeso il Chuck Bass del piccolo schermo: "Conosco Ed da anni e so quanto può essere amorevole. Non credo che metterebbe mai qualcuno in una simile posizione. È difficile ...