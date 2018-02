: RT @Corriere: Padre abusa della figlia 13enne davanti alla madre: arrestati entrambi i genitori - sdegnata : RT @Corriere: Padre abusa della figlia 13enne davanti alla madre: arrestati entrambi i genitori - castelvetrano : Padre abusa della figlia davanti alla moglie Arrestati ad Alcamo - hadeler49 : RT @MediasetTgcom24: Trapani, padre abusa della figlia davanti moglie: genitori arrestati #alcamo - NotizieIN : Abusa figlia davanti a moglie,arrestati - Vito_Troiano : Abusa la figlia davanti alla madre: genitori in manette -

Due coniugi sono statiad Alcamo, nel Trapanese, per abusi sessuali sulladi 13 anni. Per un anno, secondo le accuse, il padre avrebbe costretto laad avere rapporti sessuali con lui. In alcuni casi, alle violenze avrebbe partecipato anche la mamma. Le indagini hanno preso il via dopo che la ragazzina è riuscita a confidarsi con alcuni parenti. Agli inquirenti, il padre avrebbe detto che i rapporti erano consenzienti.(Di mercoledì 31 gennaio 2018)