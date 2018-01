A partire dalla stagione 2018 di Formula 1 non ci saranno più le ragazze sulla griglia di

Ex Milan : Flamini può ri partire dalla Serie B : Svincolato dal Crystal Palace , Mathieu Flamini (classe 1984) potrebbe tornare in Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport l'ex nazionale francese è stato proposto alla Cremonese , che ne sta valutando il profilo

NAINGGOLAN VIA DALLA ROMA? / Calciomercato news - Orsi : complicato veder partire subito il calciatore : Nianggolan via DALLA Roma: le ultime notizie di Calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 16:18:00 GMT)

Villas-Boas pronto a ri partire dalla Championship : LONDRA - Andre Villas-Boas potrebbe tornare a lavorare in Inghilterra. Niente Premier però per l'ex tecnico di Chelsea e Tottenham ma la Championship , la serie B d'Oltre Manica. Stando al 'Sun', ...

Benatia e la difesa a 4 fanno ‘fuori’ Rugani : il difensore può partire in estate - due offerte dalla Premier : Contro il Verona la Juventus è tornata a subire un goal dopo 8 partite in cui la porta bianconera è rimasta inviolata. La difesa è tornata ad essere un punto forte dello scacchiere di Allegri grazie anche un Benatia tornato ai livelli del giocatore ammirato con la maglia della Roma. Insieme a Chiellini, il centrale marocchino compone una coppia che sta dando garanzie alla formazione bianconera. Chi invece è sparito dalle rotazioni del tecnico ...

Voleva partire per il Marocco : fermato dalla polizia con mezzo milione di euro in contanti : Un maxi sequestro di mezzo milione di euro in contanti in partenza dall’Italia e destinati al Nord Africa. Sono scenari inquietanti quelli aperti dall’operazione di polizia condotta questa notte dall’ufficio della polizia di frontiera di Genova. Gli uomini del primo dirigente Lorenzo Manso sono entrati in azione al porto e hanno intercettato il fur...