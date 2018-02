A Milano si può cambiare il proprio corpo con Altered Carbon : Con l’arrivo il 2 febbraio su Netflix della serie tv cyberpunk Altered Carbon, che parla di un futuro in cui potremo cambiare a piacimento il nostro corpo mantenendo intatta la personalità, a Milano è spuntata un’iniziativa che invita a provare i panni di un altro. Da oggi fino al 6 febbraio presso la Coin di Piazza V Giornate a Milano sarà infatti possibile partecipare a un’attività veramente singolare. Una volta entrati si viene infatti ...

Milano può giocare la partita sull'Ema - ma l'Italia deve far sentire il suo peso : La partita sull'Ema può essere giocata solo da Milano. La questione è politica e la città non può giocare da sola. Il sindaco Giuseppe Sala chiede che l'Italia abbia il suo peso in Europa e assicura che la sede del Pirellone sarà pronta per la scadenza.

Milano : Violi (M5S) su treno deragliato - non si può morire da pendolari : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - "Sono senza parole. Non si può morire da pendolare. Il mio cordoglio va alle famiglie delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto stamattina alle porte di Milano". Così Dario Violi candidato presidente del M5S Lombardia. "Indipendentemente dalle cause e responsabi

Forza Milano - così può far fuori Laura Boldrini. Lo scenario : nel giorno delle prossime elezioni... : Per i votanti milanesi ci potrebbe essere quindi la ghiottissima occasione di archiviare la sua carriera politica per sempre. L'impresa però sarà più complicata del previsto, perché la presidenta ...

Bonus mamma - il Tribunale di Milano contro l'Inps : non può negarlo alle straniere senza permesso lungo : Milano - Il Bonus mamma, l'assegno alla nascita una tantum da 800 euro staccato dall'Inps, non può discriminare le donne straniere prive di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Che sono ...

Calciomercato Inter/ News - Wanda : Icardi via da Milano? Tutto può succedere (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie dei nerazzurri: parla l'agente del difensore Milan Skriniar che sottolinea come rimarrà a Milano. La sua valutazione supera i cinquanta milioni di euro.(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 09:57:00 GMT)

Da ceneri Ema - sfuggita per sorteggio a Milano - può arrivare la guida dell'Eurogruppo per Padoan : 'Il vicepresidente della Commissione Ue promuove il nostro ministro dell'Economia: 'Ha tutte le qualità per essere un buon presidente'. Giovedì si deciderà il successore di Dijsselbloem -

LETTURE/ Milano - una città che può ricominciare a volersi bene : Per capire come (e forse anche perché) è cambiata Milano in questi ultimi anni si deve studiare a fondo il fenomeno Bookcity. Un'idea aperta e contagiosa. GIUSEPPE FRANGI

Boeri : “Milano può raddoppiare il numero dei suoi alberi diventando capitale europea della Forestazione urbana” : Intervenendo oggi alla III edizione degli Stati Generali del Verde Pubblico, promossa dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che per la prima volta fa tappa a Milano grazie anche al supporto di Assofloro Lombardia, Stefano Boeri ha ripreso la visione di una Milano Verde lanciata qualche settimana fa dal Sindaco Sala proponendo che Milano diventi, da qui al 2030, ...

Milano : Boeri - può raddoppiare alberi e diventare capitale europea forestazione : Stefano Boeri riprende la visione di una Milano Verde lanciata qualche settimana fa dal Sindaco Sala proponendo che Milano diventi, da qui al 2030, una metropoli leader nella forestazione urbana. E lo ...