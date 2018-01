A Milano la seconda edizione della settimana dell’amministrazione aperta

Milano - arrestato per violenza su una bambina : dalle indagini emerge una seconda vittima : È stato arrestato in ottobre per violenza sessuale aggravata, per avere aggredito una bimba di soli sei anni. Ora, le accuse nei confronti di Sergio Marziano diventano ancora più gravi: i pm gli ...

A Milano la seconda edizione di #STEMintheCity : Presentata la seconda edizione di #STEMintheCity, la manifestazione organizzata dal Comune di Milano per promuovere la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche e delle nuove tecnologie digitali come base formativa necessaria ad assicurare un futuro professionale alle nuove generazioni. Attraverso incontri, eventi e…Continua a leggere →

Lotteria Italia - 5 milioni ad Anagni. Altre supervincite a Milano - Rosta - Pinerolo - e Roma. I premi di seconda categoria -Tabella : Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro, come riferisce Agipronews, va al tagliando Q 067777 venduto ad Anagni, in provincia di Frosinone. Il secondo premio della Lotteria Italia...

Natale : seconda vita per albero Sky a Milano - diventerà arredo urbano (2) : (AdnKronos) - Già la prossima settimana il Politecnico di Milano inviterà i suoi studenti della Scuola di design a partecipare all’iniziativa presentando dei progetti che saranno successivamente valutati da un’apposita giuria. I componenti della giuria sono: Luisa Collina (preside della Scuola di de

Natale : seconda vita per albero Sky a Milano - diventerà arredo urbano : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Dopo aver illuminato piazza Duomo a Milano, dall’8 gennaio l'albero di Natale, con cui Sky Italia ha reso omaggio alla città, si prepara a diventare un arredo urbano a disposizione di tutti. Domenica 7 gennaio sarà spento e già dall’8 gennaio dall’albero saranno tolte tu

Milano - "i fascisti ci sono ancora". Estremisti di destra deturpano per la seconda volta il murale di Rouge : Il murale antifascista realizzato dall'artista Simone Rossoni (nome d'arte: "Rouge") ad Arconate, nel Milanese, è stato deturpato per la seconda volta da un gruppo di Estremisti di destra nella notte ...

Secondary ticketing - a Milano chiesto il processo : "Truffa e aggiotaggio su biglietti online dei concerti" : Indagati in 9 nell'inchiesta che tocca alcune delle più importanti società organizzatrici di eventi. L'inchiesta partita dopo i casi di Springsteen e Coldplay...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2018 Milano : Lucrezia Beccari e Nik Folini trionfano nelle gare individuali. I risultati della seconda giornata : Lo stadio del ghiaccio Agorà di Milano sta ospitando in questi giorni i Campionati Italiani Assoluti di Pattinaggio 2018, organizzati da FISG eventi. La seconda giornata del campionato è stata aperta dal programma libero della categoria Junior individuale femminile, vinto dalla torinese Lucrezia Beccari (Ice Club Torino). L’atleta allenata da Edoardo De Bernardis e Claudia Masorero, nonostante un inizio di programma in salita ...

Milano. Bilancio partecipativo : seconda fase si chiude a febbraio 2018 : E’ terminata la prima fase del Bilancio partecipativo. Le 242 proposte caricate sul sito BilanciopartecipativoMilano.it sono state supportate più di 17 mila volte dagli oltre 10 mila utenti che si sono registrati. Parte ora la fase 2 – di valutazione…Continua a leggere →

Forza Italia - seconda giornata di IdeeItalia a Milano - domani Berlusconi : Brunetta: "La competizione alle elezioni per il Governo del Paese sarà tra centrodestra unito e M5S"

Seconda eliminazione in una settimana : Niente agenzia del farmaco per Milano - nessun mondiale per l'Italia : Quella dai mondiali, con il terremoto che hanno giustamente scatenato nel mondo del calcio. E quelle dalla gara per l'Ema. Benché, come spiegano da Palazzo Chigi senza però riuscire a contenere l'...