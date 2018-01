A Dubai è sfida fra velocisti

Un grattacielo alto un chilometro : Gedda sfida Dubai alla conquista del tetto del mondo : Un chilometro di grattacielo. Avete letto bene: è stato firmato in Arabia Saudita un contratto da oltre 165 milioni di dollari per completare la costruzione a Gedda del palazzo più alto del mondo. Non si sa precisamente di quanti piani sarà, ma la punta sfiorerà quota mille metri, andando così a sbaragliare la concorrenza, superando gli 828 metri d...